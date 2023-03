Calciomercato Juventus, l’ultimo bacio del Fideo: il nuovo club è sorprendente

Calciomercato Juventus, il Fideo Di Maria potrebbe anche lasciare alla fine della stagione. Il nuovo club del campione del Mondo sorprende

Dopo un avvio di stagione così, con il pensiero rivolto solo ed esclusivamente al Mondiale perché altrimenti non si spiega il suo rendimento, Di Maria non solo ha conquistato tutti con le sue giocate, ma anche detto che a Torino si trova bene.

Ora, se queste parole dovessero essere vere, la Juventus non farebbe nessuna fatica a trattenerlo. Certo, c’è da dire che serve la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo difficile ma non impossibile per come si è messa la classifica. E poi c’è anche l’Europa League che, vincendola, potrebbe portare matematicamente alla prima fascia il prossimo anno. Insomma, le possibilità ci sono ma sono tutte strade non semplici, servirà la migliore Juve per centrare gli obiettivi. In ogni caso e nonostante tutto il futuro del Fideo rimane in bilico e rimarrà in bilico almeno fino alla fine della stagione tant’è che dalla Spagna cominciano a circolare voci di un possibile interessamento di molti club nei confronti del Campione del Mondo. Uno di questi è sorprendente.

Calciomercato Juventus, anche il Siviglia su Di Maria

L’ultimo in ordine di tempo, secondo le informazioni che sono state riportate da Futbol Total, è il Siviglia che, in panchina, ha un connazionale di Di Maria, quel Sampaolo che ha preso il posto di Lopetegui.

Appare difficile che il Fideo possa scegliere la formazione andalusa, anche perché la stessa difficilmente si qualificherà alla Champions del prossimo anno dopo un avvio choc che l’ha vista lottare per la salvezza fino a poche settimane fa. Qualora Di Maria decidesse di lasciare la Juventus lo farebbe per due club: il primo è il Rosario Central, che gli farebbe chiudere la carriera dove tutto è iniziato: l’altro è uno che giocherebbe nell’Europa che conta. Non ci sono altre soluzioni.