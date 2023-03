Vuole solo la Juventus: Di Maria rinnova, ma la novità è strepitosa

Non solo al campo ma anche al futuro. Lo sguardo della Juventus è a 360 gradi, bisogna iniziare a pensare anche alle mosse estive da fare.

La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a dare il massimo nei prossimi mesi. Anche perché i risultati delle ultime apparizioni danno grande fiducia. Il sogno è il quarto posto in serie A ma soprattutto riuscire ad arrivare in fondo a Coppa Italia ed Europa League.

Nel frattempo la dirigenza sa bene che non può stare con le mani in mano, visto che nel corso della prossima estate la Juventus sarà chiamata a sostituire più pedine. E in tutte le zone del campo. Negli ultimi tempi i bianconeri hanno deciso di puntare di più sulla linea verde. Lanciando talenti che mister Allegri ha saputo valorizzare. Ma in una grande squadra servono anche elementi di grande esperienza.

Juventus, Di Maria pronto a prolungare anche senza la Coppe

C’è soprattutto un calciatore, tra quelli che hanno il contratto in scadenza, a cui l’allenatore livornese non vorrebbe proprio rinunciare. Ed è ovviamente Angel Di Maria, che nonostante non sia più giovanissimo riesce a fare la differenza con le sue giocate.

🚨🚨🔥 Di Maria non va via!

L'argentino prepara il rinnovo con la Juventus anche senza le coppe.

[GazzettaDelloSport] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) March 4, 2023

Buone notizie sembrano arrivare sul fronte rinnovo. Come spiega infatti la Gazzetta dello Sport, l’argentino sarebbe intenzionato a prolungare la sua esperienza con la Juventus al di là della conquista di un posto nelle prossime coppe europee. Di Maria si sta trovando molto bene a Torino, sente la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Ed è pronto a dire sì di fronte all’offerta del club. Un affare dunque che potrebbe essere definito nelle prossime settimane.