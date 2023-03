Calciomercato Juventus, Alex Sandro in giallorosso: doppia opzione diabolica

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in giallorosso: da quelle parti sono sicuri della doppia opzione che potrebbe stravolgere i bianconeri

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di come Alex Sandro avrebbe un’opzione di rinnovo automatico con la Juventus per la prossima stagione. Sappiamo che il contratto del brasiliano è in scadenza alla fine dell’anno e che fino a pochi giorni fa nessuno si aspettava che potesse essere rinnovato. E invece, le cose, potrebbero andare in maniera diversa.

Bene, fatta questa postilla, la situazione però potrebbe anche subire uno stravolgimento nel corso delle prossime settimane, soprattutto perché, dalla Turchia, sono convinti che il Galatasaray potrebbe pensare al colpo bianconero. Sì, da quelle parti, sostengono che la squadra di Istanbul stia pensando al difensore della Juventus per la prossima stagione. Ma non solo, nel mirino ci sarebbe anche quello che molti hanno indicato come possibile sostituto in casa juventina.

Calciomercato Juventus, anche il Galatasary su Grimaldo

Sì, nel mirino ci sarebbe anche il terzino spagnolo, in scadenza con il Benfica, che ancora non ha rinnovato e che difficilmente lo farà nonostante nelle ultime ore sembrerebbe ci sia stato quello che possiamo tranquillamente definire un avvicinamento con il club lusitano.

Ma questo non mette in pericolo quelli che sono i pensieri dei turchi, che potrebbero offrire un contratto assai importante sotto l’aspetto economico per convincere il difensore ad accettare l’offerta. Una doppia beffa in poche parole per la Juventus, che non solo potrebbe perdere il brasiliano ma che potrebbe anche dire addio in maniera definitiva allo spagnolo.