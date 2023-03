Juventus, tifosi in trepidazione: si decide dopo Pasqua

La Juventus sta già lavorando sodo in vista della prossima partita che attende Vlahovic e compagni, in Europa League contro il Friburgo.

Un doppio confronto nel quale si deve puntare assolutamente al passaggio del turno, perché la Juve ha tutta l’intenzione di arrivare in fondo a questo torneo. Una gioia da regalare ai propri supporters che stanno vivendo una stagione tribolata.

La formazione di Allegri vuole vincere Europa League e Coppa Italia ma è chiaro che grande attenzione è rivolta anche al campionato. Dove si deve arrivare almeno al quarto posto, una missione che è stata complicata (e non poco) dalla pesante penalizzazione di 15 punti che è arrivata in base al “caso plusvalenze”. Serve un grande sforzo e una grande rimonta, certo guadagnare terreno su chi sta davanti non è facile. Ma partita dopo partita bisogna dare il massimo nel tentativo di ridurre il gap.

Juventus, cresce l’attesa per l’esito del ricorso

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quale sarà il cammino della formazione bianconera in serie A. Fondamentale sarà l’esito del ricorso che la Juventus ha presentato dopo la penalizzazione subita. Perché potrebbe davvero ribaltare tutto.

Calcio&Finanza ha rivelato come la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul “caso plusvalenze” è attesa subito dopo Pasqua, dunque all’incirca tra una trentina di giorni, o poco più. I tifosi dunque attenderanno con ansia la decisione, perché riavere indietro 15 punti vorrebbe dire per i bianconeri ripiombare prepotentemente in zona Champions. E avere così a portata di mano quell’obiettivo minimo da centrare per giocare anche nella prossima stagione in Europa. Con ovvi benefici anche dal punto di vista economico, visti gli introiti garantiti.