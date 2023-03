Calciomercato Juventus, affare lampo: vola in Premier League

Calciomercato Juventus, affare lampo e addio bianconeri. Sta per concludersi una delle ‘telenovela’ più prolungate di questi ultimi anni.

Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco, soprattutto in una fase storica in cui il calciomercato sembra in grado di generare molte più sorprese e novità di quanto già ce ne fossero in passato. Abbiamo in questi anni, infatti, assistito a diverse vicende distintesi per evoluzioni inattese e sorprese che hanno toccato il mondo Juventus e non solo.

Basti pensare alla telenovela Di Maria, alla fine conclusasi a lieto fine ma non prima di un ‘plot’ ricco di ripensamenti, attese ed elementi ritardanti che sembravano poter destinare l’argentino in patria e non in una Torino che ha invece subito saputo conquistare. Diverse novità di mercato, tornando al presente e con uno sguardo al prossimo futuro, contraddistingueranno certamente anche il trimestre estivo 2023.

Calciomercato Juventus, Asensio ha deciso

In questo caso, una certa valenza sarà sicuramente assunta anche dai responsi di fine campionato e, più in generale, dalla posizione del club dopo le inchieste Prisma e legate al caso plusvalenze. Senza soffermarci su tale aspetto, circa il quale arriveranno novità tra non molto, va evidenziata un’altra questione di non poco spessore.

Ci riferiamo all’imminente chiusura di una vicenda di mercato che, da quasi un anno, tiene col fiato sospeso diverse realtà europee. Ci riferiamo a quella legata al futuro di Marco Asensio, autentico crack del Real Madrid, la cui esplosione risale proprio ai mesi della famosa finale tra Zidane e Allegri ormai un lustro fa.

Mai bravo a raggiungere gli altissimi livelli cui sembrava destinato, il maiorchino è stato in questi mesi accostato, tra le tante, anche a società italiane quali Roma, Juventus e Milan. Dopo l’offerta al ribasso del Real Madrid e la ferma posizione di un Florentino Perez che ha sempre sottolineato di non voler aumentare di molto le sue cifre, Marco è sempre più vicino al lasciare Madrid e la Spagna.

Raggiungerà la ricca Premier League, dalla quale sono giunte le offerte più nobili e, in particolar modo, un Arsenal disposto a offrirgli 8 milioni di euro all’anno. Come riferisce Fichajes.net, infatti, la proposta Gunners soddisfa l’esterno sia per una questione economica che per tecnica. Asensio troverebbe a Londra finalmente lo spazio desiderato, lo stesso che il Barcellona (un’altra della candidate al suo ingaggio) non può assicurargli.