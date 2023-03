Calciomercato Juventus, firma Di Maria: la data da cerchiare in rosso

Si parla sempre di rinforzi per il futuro in casa Juventus e guardando ai prossimi mesi non potrebbe essere altrimenti.

Nel corso della prossima estate infatti la rosa della formazione allenata da Massimiliano Allegri subirà diversi cambiamenti. La società dovrà sostituire nel migliore dei modi quei giocatori che andranno via per fine contratto o che saranno ceduti di fronte a delle offerte importanti.

La Juventus pare intenzionata a proseguire nell’intenzione di dare sempre più spazio alla linea verde. Già in questa stagione Allegri ha lanciato tanti giovani e potrebbe continuare a farlo anche in futuro. Certamente ci sarà però anche bisogno di elementi di grande esperienza, in grado di fare la differenza. Anche per questo si terrà d’occhio la lista dei futuri parametri zero. Quel che sembra scontato è che la dirigenza si dovrà però muovere con largo anticipo sugli obiettivi da raggiungere se vorrà battere la concorrenza.

Juventus, il rinnovo di Di Maria non pare essere un problema

A proposito di parametri zero, ci sono diversi giocatori della Juventus che si avvicinano alla scadenza del loro contratto e che dunque, salvo rinnovo, saranno liberi di accasarsi altrove. Il club bianconero sta cercando nuovi accordi con quei calciatori che reputa fondamentali anche per il futuro.

Uno di questi è senz’altro Angel Di Maria. Sempre più a suo agio nella squadra di Allegri, un campione vero non scalfito dall’età. Specie in questo periodo dell’anno si sta rivelando determinante, ma del resto è difficile trovare in giro un elemento con il suo talento. L’argentino a sua volta ha più volte detto di trovarsi bene a Torino. Ecco dunque un rinnovo possibile. Tuttosport spiega come non ci sia nessun problema relativo all’ingaggio del calciatore e che la trattativa per allungare di un altro anno la permanenza di Di Maria alla Juventus entrerà nel vivo subito dopo la sosta che ci sarà nel weekend del 25-26 marzo.