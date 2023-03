Juventus-Sampdoria, Perin suona la carica: “Stimolati da morire”

Mancano ormai pochi minuti al fischio d’inizio della sfida che vedrà la Juventus in serie A affrontare allo Stadium la Sampdoria.

Una partita assolutamente da non sottovalutare quella che attende i bianconeri. Chiamati a vincere per continuare nella risalita in classifica, complice anche gli stop delle altre formazioni che mirano a piazzarsi tra le prime quattro.

La Juventus ha una lunga lista di assenti per questa gara, ma senz’altro farà di tutto per ottenere i tre punti. Soltanto dopo potrà pensare alla sfida di ritorno di Europa League contro il Friburgo. La partita con la Samp sarà anche un importante banco di prova per i giocatori chiamati a giocare dal primo minuto. Assente in extremis anche uno degli uomini più attesi, vale a dire Paul Pogba. Il francese si è infortunato nella rifinitura e dunque salterà l’ennesima partita di questa stagione.

Juventus, Perin: “Siamo secondi per punti fatti”

Tra i titolari invece questa sera c’è Perin. Il portiere ha una chance per giocare dall’inizio al posto di Szczesny, ma non deve certo dimostrare le sue qualità. Ogni qual volta è stato chiamato in causa l’estremo difensore ex Genoa ha sempre confermato di essere un big.

Ai microfoni di DAZN ha parlato poco prima del fischio d’inizio evidenziando come la Juventus punti a fare sempre risultato, non guardando troppo alla penalizzazione: “Ci alleniamo tutti i giorni al massimo perché poi la classifica è come i voti a scuola, il risultato di quello che facciamo. Come dice il nostro mister, siamo secondi per punti fatti e questo ci stimola da morire“. Una Juventus dunque carica a mille che questa sera cercherà di fare risultato pieno.