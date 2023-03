Da Haaland a Vlahovic: triangolo esplosivo, l’addio alla Juventus è già scritto

Calciomercato Juventus, da Haaland a Vlahovic: l’effetto domino potrebbe coinvolgere anche i bianconeri con il serbo che potrebbe salutare

Le prestazioni di Dusan Vlahovic, in questa parte di stagione, sono sicuramente al di sotto delle aspettative. L’attaccante serbo, che ieri ha lottato sì, ma che ha anche sbagliato un calcio di rigore, nelle ultime settimane è stato spesso nel mirino dei tifosi, che iniziano a perdonargli poco.

Ora, criticare uno come Vlahovic ci può stare, ma senza dubbio, il centravanti bianconero, è quello che può regalare gioie enormi al popolo della Juventus. Certo è anche quello che attira le maggiori attenzioni sul mercato, soprattutto per la giovane età e perché ha già fatto vedere quello che riesce a fare in campo. Insomma, un centravanti enormi che può solo migliorare. In tutto questo la prossima estate sarà difficile trattenerlo. Molti club soprattutto di Premier League sono pronte a mettere mano al portafogli per strapparlo alla Juventus. E uni di questi potrebbe essere il City.

Calciomercato Juventus, effetto domino per Vlahovic

Secondo le informazioni riportate da sport.es infatti, il Psg, per cercare di vincere la Champions League l’anno prossimo, e che potrebbe perdere Messi e Neymar in estate, starebbe pensando all’attaccante del City Haaland, devastante in Premier.

In questo modo si potrebbe innescare un effetto domino importante che potrebbe vedere coinvolto anche Vlahovic, che visto anche il nuovo atteggiamento tattico di Guardiola, che a differenza di quanto succedeva nelle passate stagioni gioca con un centravanti vero e il norvegese ne è la prova, potrebbe in questo modo entrare nel mirino del club inglese. Davanti a 100milioni di euro la Juve anche per mettere a posto i conti prenderebbe in seria considerazione una possibile cessione.