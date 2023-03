Recupero lampo per Inter-Juventus: Allegri lo porta in panchina

Per la gioia di Allegri potrebbe recuperare per la sfida contro l’Inter. Adesso si spera di riaverlo in campo.

Filtra ottimismo per il suo ritorno in campo nella super sfida di domenica: il derby d’Italia. L’Inter, infatti, affronterà la Juventus in una sfida che si preavvisa da cardiopalma.

Per l’occasione Allegri potrebbe recuperare uno dei suoi attaccanti chiave in una sfida così importante. Filtra ottimismo per il ritorno del polacco Milik. Come scrive, infatti, il giornalista ‘Mirko Di Natale’ su Twitter, la situazione del bomber sembra buona e Allegri potrebbe averlo a disposizione.

Inter-Juventus, Allegri recupera Milik: sarà in panchina

Il centroavanti di Allegri sarà in panchina nella sfida contro l’Inter. Come scrivono, infatti, da Twitter, le sensazioni su di lui sono molto buone. Nell’ultima risonanza tutto è andato per il meglio e si va verso l’ok per rivederlo finalmente in campo.

Il provino a cui si è sottoposto è andato bene. Si sta valutando se farlo tornare in gruppo già direttamente da venerdì, oppure, in modo da portarlo in panchina per la super sfida, proprio, tra Inter e Juventus. Un ultimatum che fa felice Allegri visto che per la gara contro l’Inter bisognerà ottenere il massimo risultato nonostante le assenze e nonostante la distanza in classifica anche se in questo momento, senza penalizzazione, i bianconeri sarebbero proprio davanti alla squadra di Simone Inzaghi. Non ci resta che attendere il verdetto su quello che succederà. I ragazzi giocheranno per il massimo risultato al fine di accumulare ulteriori punti importanti in classifica.