Juventus, sorteggio Quarti Europa League: UFFICIALE, le possibili avversarie

Juventus, sorteggio dei Quarti di finale di Europa League: adesso è ufficiale. Ecco le possibili avversarie.

Dopo le difficoltà dei primissimi minuti del primo tempo, la squadra di Allegri è riuscita a imporsi anche in occasione della seconda sfida contro il Friburgo, battuto all’andata per uno a zero e sconfitto anche in casa propria grazie al finalmente ritrovato binomio Vlahovic-Chiesa.

La grande resa di Szczesny nei vari momenti di potenziale pericolo, unitamente ad una comune attenzione da parte della squadra tutta e in particolar modo del reparto arretrato, ha poi permesso di acuire le sicurezze dei bianconeri, forti anche del vantaggio numerico in tutti i secondi 45′, propiziato dal tiro di Gatti che ha portato all’espulsione di Gulde e il consequenziale calcio di rigore concretizzato poi da Dusan.

Juventus, UFFICIALE: le qualificate e possibili avversarie ai Quarti

Il serbo ha finalmente ritrovato la strada del gol, dopo uno stop durato più di un mese che sembrava destinato a proseguire anche dopo l’annullamento della rete siglata nei primissimi minuti dopo l’intervento del Var.

Superato l’ostacolo bianconero del Friburgo, spetterà all’urna di Nyon sentenziare il prossimo ostacolo da affrontare per proseguire un cammino che Allegri ha sempre dimostrato di voler onorare ‘fino alla fine’.

Queste le squadre qualificate per il momento, con possibile incrocio con la ROMA di Mourinho reduce dal pareggio senza reti in casa della Real Sociedad. Altri nomi sono i seguenti.

FEYENOORD

BAYER LEVERKUSEN 04

UNION SAINT GILLOISE

MANCHESTER UNITED

SIVIGLIA

ARSENAL-SPORTING * Partita momentaneamente ai supplementari e ferma sull’ 1 a 1