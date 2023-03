Rescissione o rilancio definitivo: Pogba-Juventus, il dado è tratto

Futuro Pogba tra addio con rescissione e permanenza destinata al rilancio. Arriva la sentenza che permette di capire il futuro del giocatore e della Juventus.

Quest’ultima sta affrontando certamente una stagione complicata, contraddistinta da una serie di difficoltà incontrate inizialmente sul campo ma poi superate in quella parentesi tra ottobre e novembre che aveva permesso a Fagioli e colleghi di ritrovare ritmo, fiducia ed entusiasmo.

Dopo di che, la sentenza arrivata per i fatti di cui ormai tutti sappiamo ha spiazzato non poco il mondo zebrato e, più in generale, una Serie A la cui classifica ha risentito di tale evento. Da possibile seconda qualificata, alle spalle di un Napoli imprendibile e che aveva comunque inflitto una sonora sconfitta prima dei quindici punti di penalizzazione, la Juventus si è infatti trovata in un limbo tra zona retrocessione e regione europea.

Calciomercato Juventus, la sentenza sul futuro di Pogba

Molto importante il sottolineare la grande capacità gestionale di un Massimiliano Allegri che, come suo solito, ha ragionato step by step, cercando di pensare di partita in partita e guardando unicamente alla classifica potenziale, per non far perdere di animo una squadra che è ancora in lotta su due fronti e che da tempo sta dimostrando di essere ancora viva.

Ciò che è certo, ad oggi, è il fatto che a fine anno andranno fatte diverse valutazioni sul futuro di plurimi elementi. Tra i vari, si segnali quello legato a Paul Pogba, reduce da un cammino tutt’altro che nobile e, infortuni a parte, distintosi nelle passate settimane per atteggiamenti che hanno generato perplessità e qualche smorfia di ira.

Seppur in bilico fino a pochissimo tempo fa, la posizione del Polpo sembra essere stata disambiguata. Secondo 90min.com, infatti, il francese resterà a Torino anche per il prossimo anno. Si ha ancora fiducia nei confronti di un giocatore importante quanto sfortunato e al quale adesso passa la palla per provare a rilanciarsi insieme al mondo Juventus tutto.