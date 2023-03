Calciomercato Juventus, ‘tacito’ accordo: lo hanno mandato via

Per la Juventus è arrivato il giorno della partita con l’Inter ma come sempre non si parla solo di calcio giocato in casa bianconera.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri è impegnata su più fronti e per ora sta raccogliendo diverse soddisfazioni. In serie A si sta risalendo la china verso il quarto posto, mentre in Coppa Italia e in Europa League c’è tanta voglia di arrivare fino in fondo.

Ipotesi possibile, considerando che l’allenatore ha ritrovato quasi tutte le sue pedine migliori. La Juventus attende poi con ansia anche l’esito del ricorso presentato avverso la penalizzazione di 15 punti subita per il “caso plusvalenze”. Con quei punti in più la graduatoria della squadra di Allegri subirebbe una nuova svolta, di fatto si lotterebbe per il secondo posto e ci sarebbe così la possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League.

Juventus, Mount-Chelsea: via libera per la cessione

Si pensa in queste settimane anche al calciomercato e non potrebbe essere altrimenti, visto che la rosa andrà ritoccata e rinnovata. Solo così si potrà pensare di aprire un nuovo ciclo vincente. Giovani di talento, magari cresciuti “in casa”, ma anche acquisti mirati, calciatori di spessore che possano fare bene a Torino. Anche Mason Mount recentemente è stato accostato alla Juve.

“Football Insider” ha rivelato come Mount abbia avuto il via libera da parte del Chelsea per trovarsi una nuova squadra, segnale inequivocabile che i londinesi non puntano più su di lui per il futuro. Sicuramente i Blues non faranno sconti, chiedono almeno una cinquantina di milioni di euro per lasciarlo partire. Il Liverpool pare essere in vantaggio per ingaggiarlo. Lo stesso calciatore ammira molto lo stile di gioco di Klopp e sarebbe tentato da questa nuova esperienza. Ma ci sono anche altre squadre della Premier League sulle sue tracce.