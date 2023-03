Calciomercato Juventus, svolta improvvisa e ribaltone: blindato

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa e ribaltone impensabile fino a poco tempo fa. Il calciatore viene praticamente blindato

Per moltissimo tempo il suo nome è stato accostato alla Juventus per quello che sarebbe potuto essere un clamoroso ritorno in Serie A dopo un paio di stagioni all’estero. E soprattutto, visti quelli che erano gli screzi avuti con il proprio allenatore, sembrava che le cose sarebbero dovute andare proprio in questo modo. Niente di più sbagliato.

Le cose infatti sono cambiate e lui, adesso, si è guadagnato una maglia da titolare che ormai difficilmente gli verrà tolta con prestazioni importanti soprattutto dopo il ritorno in Spagna dal Mondiale, vinto, con la maglia dell’Argentina. Parliamo ovviamente di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid che ad un certo punto di questa stagione, soprattutto nella prima parte della stessa, sembrava un corpo estraneo dentro la squadra di Simeone, mai convinto di quelle che erano state le sue prestazioni. Ma dopo il torneo in Qatar le cose sono cambiare, radicalmente, tant’è che l’ex Udinese si è preso, come detto, una maglia da titolare e adesso non dovrebbe mollarla più. Un repentino cambio di rotta che ha portato anche a delle valutazioni, secondo quanto raccontato da fichajes.net.

Calciomercato Juventus, l’Atletico blinda De Paul

Valutazioni che sembrerebbe abbiano portato ad una decisione importante: quella che De Paul non andrà via alla fine di questa stagione. Sì, sappiamo benissimo che durante il calciomercato può succedere davvero di tutto, ma al momento la situazione è questa.

Poi dipenderà, ovviamente, da quanto i club che potrebbero essere interessati metteranno sul piatto: perché se qualcuno si presentasse con un’offerta di 40 milioni di euro allora le cose potrebbero tornare in discussione. E la Juventus in questo caso, qualora le cose sotto il profilo societario si dovessero aggiustare, potrebbe tornare decisamente in corsa. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi. Ma al momento l’Atletico, in una sola parola, ha blindato De Paul