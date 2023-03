Calciomercato Juventus, il giovane attaccante ha firmato un quinquennale con il Leeds ma la prossima estate potrebbe lasciare l’Inghilterra.

Bomber della nazionale italiana cercasi. Domani gli azzurri tornano in campo per affrontare l’Inghilterra nella prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 e probabilmente lo faranno con l’oriundo Mateo Retegui, 23enne cannoniere degli argentini del Tigre. Un attaccante che si sta mettendo in mostra in Sudamerica e che Roberto Mancini ha subito arruolato sfruttando le sue lontane origini italiane.

La penuria di centravanti, considerando pure i guai fisici di Immobile, è ormai acclarata. E il commissario tecnico da tempo sta tirando le orecchie ai principali club della Serie A. Che, stando alle sue parole, sono sempre più infarciti di stranieri e non valorizzano quei giovani che potrebbero far comodo alla nazionale. Un’altra sua “scoperta” è l’ex Primavera dell’Inter Wilfried Gnonto, diventato in poco tempo una presenza fissa nelle convocazioni. Dalla scorsa estate il classe 2003 è un punto fermo, coinvolto nonostante giocasse in un campionato poco competitivo come quello svizzero. A fine mercato però è volato in Inghilterra, al Leeds, per soli cinque milioni di euro.

Calciomercato Juventus, idea Gnonto per l’attacco

Snobbato dalle squadre italiane, Gnonto in Inghilterra si è subito ritagliato il proprio spazio ed oggi è un titolarissimo della squadra allenata dallo spagnolo Javi Gracia, in lotta per mantenere la categoria.

Uno dei momenti clou della sua stagione è stato il gol, velocissimo, ad Old Trafford contro il Manchester United. La scorsa estate ha firmato un contratto quinquennale, ma potrebbe lasciare Leeds anche nella prossima sessione se dovesse arrivare l’offerta giusta. Secondo il portale 90min.com, sono diversi gli ammiratori di Gnonto, tra cui la stessa Juve, in cerca di una soluzione low cost per rinforzare l’attacco. I bianconeri hanno avuto la stessa idea di Milan, Roma, Napoli e Atalanta, altre squadre che stanno osservando con attenzione i progressi dell’esterno, capace di svariare lungo tutto il fronte d’attacco.