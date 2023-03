Calciomercato Juventus, messaggio recapitato: pretende garanzie

Uno degli attaccanti della Juventus pretende garanzie per la prossima stagione: il punto sulla sua situazione

La Juventus sta facendo un grande lavoro di rinnovamento della rosa, inserendo giovani di grande valore che stanno già dimostrando di avere le carte in regolare per farsi valere.

La Juve può vantare una delle migliori strutture d’Italia in termini di settori giovanili. Inoltre vanta anche la seconda squadra, la Juventus Next Gen che milita in Serie C e che ogni anno sforna talenti di grande valore. Gli ultimi casi sono quelli di Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, rispettivamente classe 2003 e 2001, entrambi aggregati in prima squadra da Massimiliano Allegri che gli sta dando minutaggio. Due giovani che stanno arricchendo la rosa della prima squadra, dando nuove soluzioni tattiche. Anche Nicolò Fagioli e Fabio Miretti arrivano dall’U23. Il primo ha vissuto anche un’esperienza in Serie B alla Cremonese, contribuendo alla promozione in Serie A, l’altro è stato aggregato direttamente alla prima squadra già nel finale della scorsa stagione. Entrambi adesso sono due giocatori molto importanti nel centrocampo bianconero e potrebbero diventarlo anche per la nazionale di Roberto Mancini. Un altro talento che quest’anno la Juve sta coltivando con cura è Matias Soulé.

Juventus, i dubbi di Soulé: vuole garanzie

Matias Soulé è uno degli ultimi gioielli venuti fuori dalla Juventus Next Gen. L’anno scorso si è messo in mostra in Serie C e quest’anno è passato in pianta stabile in prima squadra.

L’argentino classe 2003 è un trequartista puro che, però, può agire anche come seconda punta, ruolo in cui è stato impiegato nel derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, alle spalle di Vlahovic. Il suo talento si è già visto in più circostanze e appena due giornate fa, contro la Sampdoria, ha trovato il suo primo gol tra i professionisti. Un talento che la Juventus vuole coltivare ma che già sembra avere le idee piuttosto chiare. Come riportato da ‘Repubblica Torino’, il ragazzo comincia ad avere dubbi sul futuro. L’argentino ha aspettato di avere un ruolo in bianconero e fin ora non ha fatto esperienze in prestito perché la società ha voluto che completasse il triennio 2020-2023. Triennio necessario affinché diventasse un Cup (Club trained player), cioè un giocatore formato dal club. In quanto nelle liste Uefa è obbligatorio inserire almeno quattro giocatori che abbiano questi requisiti. Adesso, però, Soulé vuole delle garanzie sul futuro, in particolare sul ruolo che avrà nelle prossime stagioni all’interno del progetto Juventus.