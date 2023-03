Bancomat Juventus, il futuro è ora: 125 milioni

Con il campionato di serie A che vive un weekend di sosta è quasi scontato sottolineare come si sia già iniziato a pensare al futuro.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che la concorrenza su determinati obiettivi aumenta settimana dopo settimana e che la formazione bianconera ha la necessità di avere dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Molto importante per la Juventus sarà riuscire a conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. Che porterebbe in dote delle somme economiche importanti da reinvestire sul prossimo mercato estivo. Perché se da un lato pare chiara la volontà della dirigenza di puntare sempre di più sulla linea verde, dall’altro si devono comunque cercare dei calciatori di spessore internazionale e di provata esperienza per far sì che si possa rimanere competitivi.

Juventus, i giovani in totale valgono 125 milioni di euro

C’è da capire dunque quali saranno le mosse della società bianconera nel prossimo futuro, ma nel frattempo le casse societarie potrebbero contare su un vero e proprio tesoretto, come spiega La Gazzetta dello Sport. Fagioli, Soulè, Miretti, Iling Junior e Barrenechea sono i giovani che Allegri che lanciato nel corso di questa stagione. Calciatori che hanno aumentato a dismisura il loro valore.

Non bisogna poi dimenticare che la Juventus in serie A ha prestato cinque giovani di talento. Rovella e Ranocchia al Monza, De Winter all’Empoli, Nicolussi Caviglia alla Salernitana e Cambiaso al Bologna sono elementi che potrebbero tornare a Torino ma anche garantire degli introiti importanti. Il quotidiano rosa spiega dunque che il valore di questi calciatori in totale si assesta sui 125 milioni di euro. Una somma decisamente importante, anche se per alcuni di loro è davvero probabile un futuro da protagonisti alla Juve.