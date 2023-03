Morata ritorna alla Juventus e se ne porta un altro: doppio colpo choc

Calciomercato Juventus, il futuro di Alvaro Morata continua a tenere banco: il maxi intreccio che favorisce i bianconeri.

Sono giorni di pausa per i campionati europei, vista la sosta per gli impegni delle varie nazionali. Tanti giocatori della squadra di Allegri sono in giro per il mondo, altri stanno già preparando la ripresa delle ostilità prevista per giorno 1 aprile.

La Juventus in quella data dovrà affrontare il Verona, ma sarà solo il primo ostacolo in un mese che sarà cruciale per le ambizioni di Vlahovic e compagni. Impegnati nella difficile rincorsa al quarto posto in campionato ma soprattutto vogliosa di arrivare in fondo sia all’Europa League che alla Coppa Italia. Una missione decisamente stimolante. In questi giorni però, come dicevamo, si è tornati a parlare molto di calciomercato. Perché la prossima stagione non è poi molto lontana e bisogna pianificarla in ogni minimo dettaglio. I bianconeri dovrebbero cambiare diverse pedine.

Juventus, nuovo ritorno possibile a Torino per Morata

Se la partenza di alcuni giocatori ormai pare essere scontata, ci sono altri elementi della rosa di Allegri che sono appetiti sul mercato da altri club. Come ad esempio Vlahovic, che piace molto in Premier League. Al di là del futuro del centravanti ex Fiorentina la Juventus cerca rinforzi in avanti.

Tuttosport sottolinea come si potrebbe pensare ad un nuovo ritorno di Alvaro Morata dall’Atltico Madrid a Torino. Il legame dell’attaccante con la città della Mole è molto forte, si sente spesso con gli ex compagni e l’ipotesi che possa tornare nuovamente alla Juve non è affatto da scartare. Anche se al momento pare essere una pista complicata. E con lui in bianconero come dirigente potrebbe arrivare anche Berta, ds molto stimato e di grandissima esperienza, che da ormai dieci anni lavora in Spagna.