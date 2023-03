Calciomercato Juventus, incubo Napoli: lo soffiano ad Allegri

Calciomercato Juventus, adesso i partenopei seguono un obiettivo comune con i bianconeri. Potrebbe arrivare.

In casa Napoli si pensa già ai colpi scudetto. Tra i possibili acquisti futuri del club partenopeo c’è un profilo che sembra interessare più big della Serie A. Un giovane già pronto per il trampolino di lancio nel calcio che conta.

Come viene confermato anche dalle indiscrezioni di ‘Calciomercato.com’, il club capitanato da Luciano Spalletti ha messo nel mirino il giovane prodigio azzurro. Si tratta del talentoso classe 2003 Tommaso Baldanzi, in questo momento in forze all’Empoli. Certamente un profilo che sembra interessare anche alla Juventus anche se, come sottolineano dall’indiscrezione, in questo momento non sarebbe una priorità per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Napoli su Baldanzi dell’Empoli

Come si legge proprio dal portale italiano, infatti, i bianconeri non sarebbero attualmente in corsa per l’acquisto del cartellino del ragazzo nonostante alcuni rumor che ne confermavano l’interesse che continua ad esserci ma che non viene considerato prioritario.

Ciononostante, il giovane trequartista, sarebbe seguito con grande interesse da praticamente tutte le big del nostro campionato. In prima linea, oltre al Napoli che sembra la più vicina al calciatore, ci sarebbero, anche, Roma e Milan. Staremo a vedere chi di queste squadre avrà la meglio tenendo in considerazione che il ragazzo è già pronto a lanciarsi in palcoscenici importanti come l’Europa per l’appunto. Di conseguenza vorrà spazio sufficiente da poter mettere in mostra tutte le sue caratteristiche da enfant prodige che sta già dimostrando di avere. Non ci resta che attendere il verdetto.