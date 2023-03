La Juventus ha “ceduto”: “Via Vlahovic, c’è già l’erede”

La Juventus ha “ceduto”, il futuro del centravanti serbo continua ad essere nebuloso: arriva la conferma sull’eventuale successore.

Il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League rimane alto e in casa Juventus non vogliono farsi trovare impreparati. Serve un piano B per far in modo che la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri rimanga competitiva. Anche nel caso in cui il club non potesse contare sugli introiti della competizione regina.

L’allenatore livornese ce la sta mettendo tutta, insieme ai suoi ragazzi, per riavvicinarsi a quel quarto posto che è improvvisamente diventato una chimera dopo la penalizzazione di quindici punti decisa dalla giustizia sportiva. Malgrado l’handicap, tuttavia, la Signora in soli due mesi è riuscita a ridurre il divario dalla quarta in classifica. Dopo l’ultima giornata di campionato la distanza era di “soli” sette punti. Tutto, insomma, è ancora possibile. Soprattutto se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse annullare la penalizzazione e rivoluzionare nuovamente la classifica della Juventus. Ma per ora sono solamente delle ipotesi. Senza Champions il club bianconero si vedrà probabilmente costretto a cedere uno dei suoi pezzi pregiati per poter fare mercato. E uno degli indiziati è Dusan Vlahovic.

La Juventus ha “ceduto”, il sostituto del serbo sarebbe Hojlund

Strano ma vero: il centravanti serbo acquistato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro potrebbe lasciare la Juve dopo appena un anno e mezzo.

La conferma arriva anche dal giornalista Fabio Santini, intervenuto oggi ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Vlahovic è in uscita dalla Juventus – ha spiegato – la società ha deciso di cederlo perché deve mettere a posto i conti. Il serbo piace in Bundesliga (Bayern Monaco) e in Premier League. La sua valutazione non si è alzata restando sugli 80 milioni, ovvero il prezzo d’acquisto dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe andare Hojlund che l’Atalanta valuta 50/55 milioni di euro e su cui però ci sta lavorando anche il Napoli in caso d’addio di Osimhen”.