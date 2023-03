Svolta internazionale STORICA: accordo ufficiale con la FIFA

Svolta internazionale STORICA, la Fifa e l’Eca hanno raggiunto l’accordo sul nuovo calendario internazionale: c’è una novità clamorosa.

Fino ad oggi era solo una della tante proposte sul tavolo della Fifa, adesso invece c’è anche l’ufficialità. Per la gioia dei più nostalgici, si prepara a fare ritorno una competizione internazionale che la Juventus ha vinto per ben due volte nella sua gloriosa storia.

La prima nel 1985, la seconda nel 1996. Sì, avete capito bene. Si tratta della vecchia Coppa Intercontinentale, soppressa nel 2004 per fare posto al Mondiale per Club. Una manifestazione che, come confermato all’interno del comunicato congiunto di Fifa e Eca, si appresta a tornare, anche se con qualche differenza rispetto al passato. Fino a diciannove anni fa, infatti, si sfidavano in gara secca – molto spesso in Giappone – la vincitrice della Champions League (o Coppa dei Campioni) e i campioni in carica del Sudamerica, che avevano appena trionfato nella famigerata Copa Libertadores. Stavolta invece solo il club campione d’Europa in carica sarà qualificato di diritto alla finale, mentre lo sfidante dovrà passare dai playoff internazionali.

Svolta internazionale STORICA, torna la Coppa Intercontinentale

Il nuovo format della Coppa Intercontinentale – si legge nel comunicato – debutterà a nel 2025, in concomitanza con la prima edizione del rinnovato Mondiale per Club che si giocherà ogni 4 anni come avviene per le nazionali, coinvolgendo ben 12 club europei.

Novità in vista anche per il calcio femminile, che presto avrà anche il suo Mondiale per Club. “Questo è un giorno significativo per il futuro del calcio e per la sua stabilità a lungo termine – ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino – Siamo molto felici di rinnovare e rafforzare il nostro accordo di cooperazione con l’Eca, che rappresenta i club di tutta Europa. L’approvazione del nuovo calendario internazionale delle partite da parte dell’Eca fornisce il necessario equilibrio tra il calcio dei club e quello delle squadre nazionali. Ci aspettano progetti entusiasmanti, tra cui la nuova Coppa del Mondo per Club nel 2025 e la nuova Coppa del Mondo per Club femminile”.