UFFICIALE, emergenza continua: in sette ‘rischiano’ la Juventus

Emergenza UFFICIALE e gara con la Juventus a rischio, arriva il comunicato che fa grande chiarezza a pochi giorni dalla ripresa della Serie A.

La Pausa delle Nazionali ha sancito negli scorsi giorni un’autentica interruzione in medias res, generando lo stop momentaneo a campionati e competizioni europee nel pieno di un cammino che ha ancora tanti spunti da offrire e responsi da sentenziare.

La Juventus ha chiosato il cammino con la nobile e non poco discussa vittoria di San Siro contro l’Inter, importantissima per il morale nonché per restare ancorati ad un treno europeo ancora in corsa anche dopo la penalizzazione di quindici punti.

A ciò si aggiunga anche l’ormai nota posizione di Allegri, sin dal primo momento dettosi intenzionato ad osservare due classifiche e, dunque, in questo momento ben consapevole di essere teoricamente in pienissima regione Champions League.

Un obiettivo e un traguardo importante, soprattutto se si tengono in considerazione le diverse difficoltà incontrate a inizio stagione e, soprattutto, le ripercussioni psicologiche che la sentenza avrebbe potuto generare su una squadra che invece si è rivelata compatta e razionale nell’affrontare tale momento.

Juventus-Verona, comunicato ufficiale giallobù: sette a rischio convocazione

L’obiettivo continua ad essere quello di ragionare step by step, con la tranquillità e la razionalità che da sempre contraddistinguono le squadre di Allegri e il modus operandi di un allenatore che, anche questa volta, ha palesato capacità gestionali di non poco conto.

Il primo impegno sulla carta, dopo questa sosta, è in programma sabato 1 aprile in casa, contro l’Hellas Verona. Un incrocio certamente non semplice per entrambe le squadre e in vista del quale sono arrivati aggiornamenti ufficiali che non poca ingerenza potrebbero avere da entrambe le parti.

La squadra di Allegri, infatti, si prepara alla partita con la consapevolezza di potersi trovare di fronte una compagine ricca di defezioni ma tutt’altro che da sottovalutare. Il comunicato odierno dell’Hellas recita come segue, restituendo consapevolezza della vera e propria emergenza nata tra le fila gialloblù.

“Oggi, martedì 28 marzo, i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione in palestra, possessi ed esercitazione tattica. Isak Hien e Pawel Dawidowicz rientreranno nella giornata odierna dagli impegni con le rispettive Nazionali. Ondrej Duda e Filippo Terracciano sono rientrati oggi dagli impegni con le rispettive Nazionali ed hanno svolto un lavoro personalizzato”.

“Lavoro a parte per Diego Coppola che, durante l’ultima partita di campionato giocata contro la Sampdoria, ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione di primo grado al collaterale mediale. Milan Djuric (edema osseo al ginocchio destro riportato durante Sampdoria-Hellas Verona), Darko Lazovic (affaticamento muscolare della coscia destra accusato durante Sampdoria-Hellas Verona), Cyril Ngonge, Ibrahim Sulemana, Simone Verdi e Deyovaisio Zeefuik hanno svolto una seduta di lavoro a parte. Domani, mercoledì 29 marzo, è in programma una doppia seduta di allenamento”