Rescissione o rilancio: la Juventus non ha più dubbi su Pogba

Novità di calciomercato riguardo il futuro alla Juventus di Paul Pogba. Non ci sono punti interrogativi: ecco la decisione della società

Stagione travagliata quella del centrocampista francese che è una delle noti dolenti della squadra. L’importante investimento fatto la scorsa estate su di lui, con uno stipendio lordo da 10,5 milioni a stagione, non ha ripagato fino a questo momento. Ecco perché c’è chi ha messo in discussione il suo destino nel prossimo calciomercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa situazione, è arrivata la decisione da parte del club bianconero.

Non ci sono segnali positivi riguardo Paul Pogba che è ancora ai box a causa di un infortunio muscolare. Ecco perché c’è chi ha messo in discussione il suo futuro alla Juventus nel prossimo calciomercato. Una situazione che andrà analizzata attentamente anche perché il francese è uno dei giocatori più pagati.

Arrivano nuove indicazioni riguardo la decisione della società bianconera e di Massimiliano Allegri che, la scorsa estate, ha fortemente voluto il francese nella rosa della Juventus. Svelato il futuro di Pogba alla Juventus.

Juventus: deciso il futuro di Pogba, rescissione o rilancio?

Valutazioni in corso per quanto riguarda il destino di Pogba alla Juventus nel prossimo calciomercato. Nelle settimane scorse si era paventata anche l’ipotesi di una rescissione consensuale, anche a causa di questi continui problemi fisici. Un modo, questo, per consentire al club bianconero di risparmiare qualcosa sull’ingaggio.

Al momento, però, non ci sono segnali d’addio con il centrocampista che è pronto a proseguire la sua esperienza in bianconero. Paul Pogba guadagnerà fiducia da questa decisione della Juventus di tenerlo ancora per un’altra stagione. Adesso dovrà lavorare duramente per farsi trovare pronto già per questo finale di stagione che vede ancora i bianconeri protagonisti in Coppa Italia ed Europa League. Le semifinali contro l’Inter e i quarti contro lo Sporting possono essere davvero decisivi con il francese pronto a dare il suo contributo ed aiutare la squadra ad alzare qualche trofeo in questa stagione. Intanto, per il futuro, non ci sono novità in merito al possibile addio di Pogba dalla Juventus nel prossimo calciomercato. Questa ipotesi è al momento scartata, i bianconeri vogliono puntare su Paul che è considerato un grande patrimonio tecnico.