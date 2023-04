Calciomercato Juventus, giù la mask per Osimhen: scambio con l’esubero di Allegri

Calciomercato Juventus, ormai non si nascondono più e hanno deciso di puntare sull’attaccante del Napoli. Scambio con l’esubero bianconero

Osimhen, attaccante del Napoli, due giorni fa ha perso la maschera protettiva, quella fortunata, e ieri la società di Spalletti ha comunicato che l’attaccante ha avuto un problema muscolare che lo tiene a rischio anche per la gara di Champions League contro il Milan. Quella di domani la salterà di sicuro.

Questi sono comunque altri discorsi che ai tifosi della Juventus non interessano. E non interessa nemmeno il fatto che il giocatore la prossima estate sarà uno dei più seguiti sul mercato. Ma c’è una notizia, che è quella che il Psg cercherà di fare di tutto per strapparlo al Napoli, che tocca anche la società bianconera. Dalla Francia infatti, e precisamente RMC Sport, spiega che la squadra parigina è pronta non solo a mettere tanti soldi sul piatto per prendere il giocatore, ma è anche disposta a proporre due cartellini per portare di nuovo in Ligue 1 il giocatore.

Calciomercato Juventus, per Osimhen scambio con Paredes

Uno è Icardi, che tornerà in Francia dopo il prestito al Galatasaray, l’altro invece è Paredes, il centrocampista argentino in forza ai bianconeri che però, alla fine di questa stagione, non verrà riscattato. Allegri infatti lo ha mandato pochissime volte in campo e in alcune occasioni gli ha preferito anche qualche ragazzino della Primavera, soprattutto nel derby contro il Torino quando Locatelli era squalificato.

I segnali quindi all’ex Roma e Zenit sono arrivati tutti, così come sono arrivati anche alla formazione francese che saprà di averlo di nuovo a disposizione, da utilizzare in questo caso come pedina di scambio, la prossima estate. Un’ulteriore conferma, quindi, di quella che è la decisione della Juventus. Paredes tornerà in Francia. Di dubbi, ormai, non ce ne stanno più.