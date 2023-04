Accordo sempre più vicino: colpo di frusta per la Juventus, il nuovo tecnico li prende entrambi

In casa Juventus si è già iniziato a guardare con la massima attenzione alle mosse da effettuare per la prossima stagione.

Non potrebbe essere altrimenti visto che a giugno la rosa di Allegri potrebbe perdere diverse pedine. Alcuni giocatori infatti si avvicinano alla scadenza naturale del loro contratto e sono destinati a cambiare aria.

Altri campioni invece potrebbero finire sul mercato ed essere ceduti qualora arrivasse alla Juve una offerta alla quale sarebbe difficile dire di no. Le valutazioni finali si faranno ovviamente a voce ferme, ma nel frattempo si devono iniziare a pianificare i diversi innesti da effettuare. Perché la certezza è che la squadra ha bisogno di volti nuovi praticamente tutte le zone del campo. Nel frattempo i bianconeri però devono concentrarsi sul campo perché anche le mosse di calciomercato dipenderanno da come andrà a finire questa stagione. Juventus è in corsa su tre fronti e vuole tagliare più traguardi possibili.

Juventus, Luis Enrique al Chelsea con Torres e Morata?

Il mercato è comunque in fibrillazione e bisognerà stare molto attenti anche a cosa accadrà fuori dai confini italiani. Perché diversi top club inglesi stanno per cambiare allenatore ed è quasi banale dire che la scelta che verrà effettuata potrebbe scatenare diversi effetti domino.

Il Chelsea ad esempio sta per scegliere la sua nuova guida tecnica dopo il divorzio con Potter. I londinesi hanno ufficializzato l’ingaggio di Frank Lampard, che quasi sicuramente si configurerà come una guida ad interim. I Blues, infatti, ovviamente puntano in alto e per questo motivo avrebbero contattato l’ex allenatore di Roma, Barcellona e Spagna Luis Enrique. Che sarebbe già a Londra per parlare con i dirigenti, con l’accordo che sarebbe vicino. L’approdo dell’iberico a Stamford Bridge al Chelsea potrebbe rivoluzionare il mercato, visto che Luis Enrique nella sua esperienza inglese potrebbe chiedere come rinforzi Ferran Torres e Morata. Calciatori che conosce molto bene. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno in Italia. Con la Juventus ovviamente interessata.