Calciomercato Juventus, valore alle stelle: il rinnovo è sempre più lontano

Domenica di Pasqua amara per la Juventus che ieri sera ha perso contro la Lazio in uno scontro diretto per la zona Champions League.

I risultati che erano maturati nel weekend tra le altre squadre impegnate a lottare per le prime quattro posizioni avevano aperto uno spiraglio per la formazione torinese. Solo pari per Milan e Inter, Atalanta ko mentre la Roma di Mourinho aveva vinto sul Torino. Contro i biancocelesti c’era l’opportunità di accorciare le distanze.

Le cose però non sono andate per il verso giusto, visto che la Lazio è riuscita ad imporsi per 2-1. Un ko arrivato nella ripresa per il gol di Zaccagni dopo che Rabiot era riuscito a pareggiare l’iniziale vantaggio della formazione allenata da Maurizio Sarri. Adesso bisogna archiviare subito questa pagina e guardare al futuro, visto che giovedì si torna già in campo in Europa League per affrontare lo Sporting Lisbona.

Juventus, il rinnovo di Rabiot è sempre più complicato

In questo finale di stagione ci sono tanti calciatori sotto la lente di ingrandimento. Anche in base ai risultati che saranno conquistati in questo finale di stagione si prenderanno delle importanti. Quel che è certo è che la Juventus difficilmente vorrebbe fare a meno di Adrien Rabiot. Allegri lo ritiene un titolare fisso e anche ieri ha segnato l’ennesimo gol in questo campionato.

Il contratto del centrocampista francese è in scadenza a giugno e questo lo rende molto appetito sul mercato, visto che è ingaggiabile a parametro zero. Ancora non è stato deciso il suo futuro, ma ogni giorno che passa lo allontana sempre più dalla Juventus. Che difficilmente potrà pareggiare le offerte in arrivo dall’estero. In Premier League ha tanti estimatori, si parla anche di un possibile ritorno al Psg per lui. Pronto a firmare un nuovo contratto con chi farà l’offerta più soddisfacente.