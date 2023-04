Calciomercato Juventus, Ziyech lo spedisce in bianconero: ritorno incredibile

Calciomercato Juventus, Ziyech in Premier League e gran ritorno da Allegri. Succede tutto grazie ad un esborso di circa 20 milioni di euro.

Nelle prossime settimane, come sovente evidenziato, arriveranno importanti responsi da tanti punti di vista, legati alle questioni unicamente sportive ma non solo. I risultati ottenuti sul campo permetteranno certamente di comprendere le ambizioni della squadra e indirizzeranno le operazioni del club a partire dalla prossima campagna acquisti estiva, quando diverse valutazioni andranno condotte su plurimi fronti.

Molte di queste potrebbero dipendere sia dalle uscite in casa Juventus che dai diversi scenari europei destinati a profilarsi già a partire dalle prossime settimane. Pur essendo nel pieno della stagione, infatti, siamo in una parentesi già abbastanza vivida e fertile anche ai fini del mercato, alla luce dei diversi sondaggi esplorativi condotti su plurimi fronti e destinati a toccare anche il mondo Juventus.

Calciomercato Juventus, Ziyech e il possibile ritorno di Kulusevski: mai dire mai

Uno di questi è certamente legato al su citato Ziyech, la cui posizione al Chelsea è da tempo in bilico e il cui futuro è sembrato più volte destinato ad allontanarlo dal club londinese. Gli accostamenti a Milan e Roma sono un ricordo nemmeno troppo lontano, così come quel trasferimento al PSG mancato solamente per una cavillosità burocratica.

In particolar modo, il talento marocchino sembra destinato a lasciare il Chelsea quest’estate, alla luce dell’esclusiva di Football Insider che parla di un forte interessamento del Tottenham e della possibilità di vederlo partire per circa 18 milioni di euro. L’ex Ajax, di fatto, andrebbe a occupare un pesante slot offensivo, entrando nelle rotazioni destinate a coinvolgere anche Kulusevski.

Il riscatto di quest’ultimo è attualmente legato ad un obbligo scattante in caso di qualificazione in Champions League. Il club di Wembley, in realtà, parrebbe disposto in ogni caso a prelevare in modo definitivo il talento ex Atalanta e Parma ma l’approdo eventuale di Ziyech resta un fattore di cui tenere in considerazione e che, in un modo dell’altro, potrebbe comunque avere una certa ingerenza ai fini del riscatto del quasi ex Juventus.