Penalizzazione Juventus, caso Mourinho: “Intervento del Ministro dello Sport”

La Juventus si appresta a vivere una delle fasi cruciali di questo finale di stagione, con l’impegno di Europa League al quale i bianconeri tengono tantissimo.

Vincere questo trofeo infatti garantirebbe alla formazione allenata da Massimiliano Allegri un posto nella prossima Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea non solo sarebbe una vetrina sportiva importante, ma farebbe sì che si possano mettere a bilancio delle somme fondamentali per il bilancio societario.

C’è però anche la strada maestra da percorrere per raggiungere questo traguardo, vale a dire ottenere un piazzamento utile in campionato. Il quarto posto è lontano, complice la pesante penalizzazione di 15 punti inflitta. Ma la Juventus vuole crederci e del resto attende anche l’esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni. La lotta però per le prime posizioni è davvero infuocata.

Juventus, il commento di Sabatini sulla polemica di Mourinho

Josè Mourinho dopo la vittoria della sua Roma sul Torino ha parlato della lotta Champions League lanciando una frecciata ai bianconeri. “Roma terza in classifica? Sicuri che la Juventus non ha 59 punti? In quel caso la Roma sarebbe quarta. Siamo in Italia…” sono le parole del portoghese.

«Che passi il messaggio di #Mourinho sulla penalizzazione della #Juventus "siamo in Italia, quindi chissà cosa succederà" è vergognoso». Così stamani Sabatini nel Microfono aperto. «Occorreva un intervento, una risposta, del presidente della Figc e del Ministro dello Sport». pic.twitter.com/Byqzo5av5u — Radio Sportiva (@RadioSportiva) April 10, 2023

Il giornalista Sandro Sabatini ha replicato a queste fasi durante il Microfono Aperto di “Radio Sportiva”, spiegando: “che passi il messaggio di Mourinho sulla penalizzazione della Juventus “siamo in Italia, quindi chissà cosa succederà” è vergognoso. Occorreva un intervento, una risposta, del presidente della Figc e del Ministro dello Sport”. Un argomento del quale presumibilmente si parlerà ancora nei prossimi giorni.