Calciomercato Juventus, Vlahovic ceduto a fine stagione: il doppio sì è arrivato

Calciomercato Juventus, il tam tam sul possibile addio di Vlahovic ha ripreso a prendere quota: il futuro dell’attaccante serbo è ancora tutto da scrivere.

Definire tormentata la stagione di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Il bomber serbo, a secco da 9 partite di campionato, sta probabilmente attraversando il momento più delicato della sua avventura in bianconero.

Poco servito e sempre meno nel vivo del gioco, l’ex attaccante della Fiorentina non riesce ad incidere quanto vorrebbe. I rifornimenti latitano ma anche spalle alla porta DV9 fa una fatica bestiale a dettare legge. Il serbo è entrato in un loop negativo dal quale sta riscontrando una fatica enorme a ridestarsi. Sono tante le critiche nei suoi confronti che in questi giorni stanno calamitando l’attenzione mediatica: anche per questo Vlahovic ha deciso di scomparire dai social. Intanto la sua presenza contro lo Sporting CP, alla luce di nuovi problemi fisici, è ancora in forte dubbio. Sono le voci di mercato, semmai, a prendere sempre più quota, con la presa di posizione della Juventus che rischia di imprimere l’accelerata decisiva al futuro del suo attaccante.

Calciomercato Juventus, aumentano le possibilità di un addio di Vlahovic

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Vlahovic all’ombra della Mole sarebbe sempre più in dubbio, pericolosamente in bilico. Senza la certezza di disputare la prossima edizione della Champions League, infatti, un sacrificio sul mercato è altamente probabile per non dire necessario. Le big di Premier League e il Bayern Monaco continuano a monitorare con attenzione la situazione e potrebbero affondare il colpo nel corso dei prossimi giorni. Se arrivasse un’offerta importante, dunque, la Juve non potrebbe non prenderla in considerazione.

Anche il calciatore, del resto, non sarebbe più restio ad una partenza: le difficoltà tecnico-tattiche riscontrate negli ultimi mesi hanno alimentato dubbi ed incertezze. Vlahovic potrebbe a questo punto dire definitivamente addio ad una Juve che sotto traccia ha cominciato da tempo a tessere la tela per Hojlund.