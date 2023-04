Vlahovic via dalla Juventus, plusvalenza a segno: “91 milioni”

Addio Vlahovic, lascia la Juventus a queste condizioni. Prezzo fissato e annuncio in diretta.

Il futuro del serbo, così come quello di tanti altri elementi cruciali della Vecchia Signora, risulta oggi in bilico. Arrivato a Torino poco più di un anno fa, l’ex Fiorentina aveva generato non poco entusiasmo e speranze in una piazza calcisticamente depressa nel corso dell’ultima stagione, a causa di un andamento che ha insolitamente impedito alla compagine bianconera di alzare trofei.

Dusan, corteggiato e ammirato per circa un anno da tanti altri top club europei, ha alla fine scelto quella Juventus che non poco lo aveva ammaliato, salutando il suo nuovo club con prestazioni subito importanti e nei primissimi giorni condite anche dal gran gol nato su quell’asse con Dybala che sarebbe stato cancellato da lì a poco.

I cambiamenti in casa Juventus, Dybala a parte, sono stati in realtà diversi e hanno contraddistinto anche un reparto offensivo che con Kostic, Milik e Di Maria ha in questi mesi cercato di ovviare alla sortita de La Joya, divenuta romanista per almeno una stagione.

In attesa di sentenze, responsi sul campo e piazzamenti finali, possiamo certamente affermare che fino a questo punto la squadra di Allegri si è distinta per aspetti felici e altri meno. Tra le note dolenti, si segnala certamente lo scarso rendimento di alcuni di quei giocatori dai quali ci si aspettava le cose migliori.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic in estate. “91 milioni”

La prima parentesi stagionale di Di Maria va proprio in questa direzione, così come quel filo rosso steso fino a questo momento da un Paul Pogba ben lungi dai livelli di un tempo e da quello status con il quale era arrivato a Torino lo scorso calciomercato.

Anche Vlahovic non può certamente essere esentato da critiche e osservazioni, alla luce di un rendimento tutt’altro che nobile e, almeno nella prima parte di stagione, lenito da grandi prestazioni di Arek Milik.

Il Mondiale e la pubalgia hanno certamente rappresentato alcune delle cause di un’inflessione palese ma che comunque non deve cambiare considerazioni e visioni su un attaccante che ha dimostrato, soprattutto a Firenze, qualità elitarie e di gran prospettiva. Al contempo, soprattutto in vista di una possibile mancata qualificazione alla Champions, un addio dopo meno di due anni resta uno scenario possibile, circa il quale si è espresso anche il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Marco Guidi.

Quest’ultimo è così intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. “Il rischio che la Juventus non giochi in Champions League c’è: va necessariamente valutato anche il futuro di Dusan Vlahovic, al di là del buon rapporto che ha con Allegri. La Juve è disposta ad accettare offerte e per concretizzare una plusvalenza dovrebbero servire 91 milioni di euro complessivi. Dopo circa un anno e mezzo ci sono stati ammortamenti e siamo dunque intorno ai 70 milioni di euro per una plusvalenza. La Juve si è detta disposta ad ascoltare e accettare offerte”.