Juventus e Milan con l’acquolina in bocca: ultimatum definitivo

Arriva l’ultimatum definitivo per il big: Juventus e Milan fiutano il colpo a parametro zero

La Juventus sta cercando di farsi trovare pronta in vista della prossima sessione estiva e vuole provare a sfruttare le occasioni a parametro zero che si presenteranno.

Ci sono diversi giocatori in scadenza che la ‘Vecchia Signora’ sta attenzionando: uno di questi è Alejandro Grimaldo, in campo ieri contro l’Inter. Il terzino sinistro è in scadenza col Benfica a fine stagione ed è una priorità per la Juventus. Così come Evan N’Dicka che ha la stessa situazione con l’Eintracht Francoforte. Ci sono altre situazione che la Juve sta valutando, soprattutto alla luce dei diversi big che potrebbero lasciare Torino a giugno. Da Alex Sandro a Juan Cuadrado, da Angel Di Maria a Adrien Rabiot. Proprio in vista di un possibile addio del ‘Fideo’, i bianconeri non perdono di vista l’attaccante spagnolo classe ’96, Marco Asensio, un pallino della Juventus ma anche del Milan.

Juventus e Milan fiutano il colpo Asensio: il Real Madrid non alza la proposta

Il Real Madrid non alzerà la sua offerta di rinnovo nei confronti di Marco Asensio. Il giocatore ha due strade: o accettare la proposta o andar via.

Come riportato da ‘El Debate’, l’attuale proposta del Real Madrid è di un rinnovo quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Adesso la palla passa ad Asensio e al suo agente, Jorge Mendes, che dovranno valutare tutte le opzioni. Anche quest’anno lo spagnolo ha avuto un ritmo altalenate, spesso ha mostrato colpi da grande calciatore ma altre volte è sembrato quasi fuori dal gioco. Asensio ha la voglia di rimanere a Madrid, il club che lo ha accolto nell’ormai lontano 2016. L’ex Espanyol, però, chiude un aumento di ingaggio che il Real Madrid non ha intenzione di offrirgli. Carlo Ancelotti non lo considera un giocatore fondamentale per la sua squadra, nonostante lo spagnolo abbia comunque collezionato 8 gol e 5 assist tra Liga e Champions League. Negli anni Asensio si è trasformato da gioiello del club madrileno a panchinaro di lusso e difficilmente questa condizione cambierà. Nonostante l’attaccamento alla maglia, Asensio sta valutando concretamente di lasciare i blancos e la Premier League è un’opzione che stuzzica il suo entourage. Intanto, però, Milan e Juventus sono pronte a farsi largo per tentare il grande colpo a parametro zero che sposterebbe gli equilibri del campionato italiano.