Del Piero nuovo vicepresidente della Juventus: il Capitano vuota il sacco

Juventus, il sogno di rivedere Del Piero di nuovo in società, addirittura come vicepresidente? Parla il diretto interessato.

Una cosa è certa, Del Piero è ancora oggi uno dei volti bianconeri più amati. L’ex capitano o per sempre “il nostro capitano” come intonano i tifosi dagli spalti è, chiaramente, molto amato dal popolo bianconero e la possibilità di rivederlo in dirigenza ingolosisce chiunque appartenga o supporti il pianeta bianconera ma quante possibilità ci sono che questo accada, realmente?

Un ipotesi che lo stesso Del Piero ha già valutato e “sentenziato”. Andiamo a scoprire che ha detto il capitano.

Del Piero risponde direttamente: “Io in dirigenza? Non voglio dire sì o no”

Come riporta, direttamente, ‘CBS Sport’, la suggestione di rivedere Del Piero in dirigenza aleggia già da diverso tempo nell’orbita bianconera e, pertanto, lo stesso ex giocatore ha voluto intervenire direttamente parlando della questione.

Ecco, dunque, le sue parole riportate proprio dal portale estero: “Io in dirigenza bianconera? Stanno girando diversi rumors, non voglio dire di sì o di no in maniera netta“.

E poi ha così concluso: “È una cosa gigantesca, ma non posso nascondere che il mio cuore è sempre lì, dopo averci vissuto per 19 anni. Quando si parla della Juventus cerco sempre di avere una visione diversa, ma lasciare fuori il lato emotivo è complicato. Credo in ogni caso che non si possa pensare a un ruolo da solo, ma ragionare in termini di squadra, soprattutto in questo momento dove il club ha tante cose da costruire”.