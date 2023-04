Tentazione bomba Juventus-Bayern: Gravenberch pedina di scambio

Tentazione bomba Juventus-Bayern, sarebbe lui la moneta di scambio nel caso in cui partisse l’assalto all’esterno.

I tre schiaffoni rimediati due sere fa all’Etihad Stadium di Manchester contro il City riducono al lumicino le speranze del Bayern Monaco di avanzare alla semifinali di Champions League. Come un anno fa, il cammino dei bavaresi nella massima competizione internazionale rischia dunque di interrompersi ai quarti di finale.

Una vera e propria lezione quella impartita dal loro ex allenatore Pep Guardiola. Il tecnico catalano, grazie al roboante 3-0 dell’andata, ha praticamente messo un piede e mezzo nel turno successivo, dove potrebbe incontrare il Real Madrid e prendersi la rivincita dello scorso anno. Non resta che leccarsi le ferite invece agli uomini di Thomas Tuchel. Evidentemente il nuovo allenatore, chiamato soltanto due settimane fa al posto dell’esonerato Julian Nagelsmann, non è riuscito a sistemare le cose. Questo Bayern resta una squadra fortissima ma da agosto ad oggi i passi falsi sono stati numerosi. Sì, anche in Bundesliga, dove rispetto alle passate stagioni la lotta per il titolo è ancora apertissima.

Tentazione bomba Juventus-Bayern, l’olandese come contropartita per Chiesa

La sensazione è che in estate, in Baviera, potrebbero cambiare molte cose. Innanzitutto serve un centravanti di spessore che possa prendere il posto lasciato vacante da Lewandowski, finito al Barcellona. Choupo-Moting è un buon giocatore ma non si avvicina minimamente al fenomenale centravanti polacco.

I rumors di mercato dicono che il Bayern stia da tempo guardando in casa Juventus per rafforzare la propria rosa. Nel mirino del direttore sportivo Salihamidzic c’è da tempo Dusan Vlahovic, che a Torino stenta a decollare. Un altro elemento che piace molto ai bavaresi è Federico Chiesa. Il forte esterno bianconero, appena ripresosi da un lungo infortunio, rischia di dover fare le valigie se, per esempio, la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. Una delle possibili monete di scambio, nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse invaghirsi dell’ex viola, è l’olandese Ryan Gravenberch, che in Germania sta trovando pochissimo spazio ed avrebbe chiesto la cessione.