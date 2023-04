Calciomercato Juventus, vendono mezza squadra: Simeone completa il poker

La big vende ben 9 giocatori in estate: l’Atletico Madrid di Simeone beffa la Juventus per uno dei top player

La Juventus vuole cercare di sfruttare le occasioni di mercato che potrebbero presentarsi in estate, soprattutto dalla Premier League.

I bianconeri stanno monitorando soprattutto le possibili occasioni a parametro zero, in particolare giocatori come Alejandro Grimaldo e Evan N’Dicka, in scadenza rispettivamente col Benfica e con l’Eintracht Francoforte. La Juventus, però, sta seguendo da vicino anche la situazione di Roberto Firmino e Mason Mount ma c’è anche un altro giocatore del Chelsea che potrebbe rientrare nei piani del club piemontese e che è nella lista degli obiettivi ormai da diverso tempo. In questo caso, però, a sorpassare la Juventus potrebbe essere l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Secondo quanto riportato dal quotidiano-tabloid britannico ‘Daily Mirror’, in estate il Chelsea potrebbe mettere sul mercato addirittura fino a 9 giocatori. Uno di questi potrebbe diventare una ghiotta occasione per la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, l’Atletico Madrid in pole per Pulisic: scacco matto di Simeone

Tra i prossimi a lasciare il club londinese c’è anche Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è sceso in campo 26 volte in stagione, trovando appena un gol e due assist.

Il suo valore non è mai stato in discussione, sin dai tempi del Borussia Dortmund, ma adesso non sembra rientrare più nei piani del Chelsea, soprattutto dopo i recenti arrivi a gennaio in quella zona di campo, due su tutti Joao Felix e Mudryk. Due giocatori che hanno ridotto anche lo spazio di Mason Mount. Adesso è tornato Frank Lampard, almeno per il momento, e le cose potrebbero nuovamente cambiare. Il classe ’98, però, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere uno dei principali sacrificati in vista della prossima sessione di calciomercato. La Juventus è una delle principali candidate all’acquisto di Pulisic ma l’Atletico Madrid potrebbe scavalcare i bianconeri.

Anche Arsenal, Manchester United e Newcastle sono in corsa per lo statunitense ma i ‘Colchoneros’ vogliono accontentare il ‘Cholo’ Simeone per tornare competitivi anche in Europa già dalla prossima stagione. Il Chelsea chiede circa 30 milioni di euro per lasciarlo andare, una cifra molto più alla portata dell’Atletico che dei bianconeri.