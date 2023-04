Tegola Juventus: il bomber salta il Napoli

Allegri studia le mosse per la sua Juventus in vista del ritorno di Europa League contro lo Sporting CP: ballottaggio aperto tra due attaccanti

La Juventus vuole già lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di ieri in campionato contro il Sassuolo, la seconda consecutiva dopo quella contro la Lazio della settimana scorsa.

I bianconeri adesso devono proiettarsi al ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting CP, in programma giovedì 20 aprile alle 21:00 allo stadio José Alvalade. I bianconeri ripartiranno dall’1-0 dell’andata, gara decisa dal gol di Federico Gatti. Un punteggio buono ma che non mette al riparo i bianconeri da capovolgimenti di fronte. Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si fa il punto sull’ipotetica formazione che affronterà lo Sporting e sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri, in relazione anche alle energie spese in campionato. Contro il Sassuolo, ad esempio, è partito dalla panchina Angel Di Maria e anche quando è entrato non è riuscito a raddrizzare la partita. Allegri ha provato a risparmiarlo nel primo tempo proprio in ottica Europa League.

Juventus, ballottaggio aperto tra Milik e Vlahovic in vista dello Sporting

Di Maria dovrebbe fare coppia con uno tra Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic nella gara di giovedì a Lisbona. Attualmente il ballottaggio tra il polacco e il serbo è apertissimo.

Nessuno dei due centravanti sta dando segnali particolarmente positivi e al momento nel ballottaggio partono alla pari. Non ci sarà, invece, Moise Kean. L’attaccante ex Psg ed Everton si è infortunato venerdì e dovrà stare lontano dal campo per almeno 15 giorni. Di conseguenza è certa la sua assenza contro lo Sporting, ma anche nelle successive gare contro Napoli in campionato e Inter in Coppa Italia. Un’assenza non da poco per la Juve, vista la capacità di incidere da parte di Kean anche a gara in corso. Da valutare, invece, se e quanto verrano impiegati Paul Pogba e Federico Chiesa. Entrambi hanno giocato uno spezzone di partita contro il Sassuolo, mostrando, però, una condizione precaria. Lo stesso Allegri al termine della gara ha sottolineato come entrambi siano ancora lontani dalla loro condizione migliore, ma allo stesso tempo, la volontà di recuperarli partita dopo partita, aumentando il loro minutaggio. Sicuramente Pogba potrà avere più spazio giovedì, in una gara fondamentale e in una competizione che il francese ha già vinto col Manchester United. Anche Chiesa con i suoi strappi potrebbe rivelarsi una carta preziosa, soprattutto in contropiede, in caso di assalto finale dello Sporting.