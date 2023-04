Juventus-Napoli, recupero lampo dall’infortunio: ora è UFFICIALE

Juventus-Napoli, Spalletti esulta: c’è anche lui tra i convocati per la trasferta di Torino. Ma le assenze restano parecchie tra gli azzurri.

Ora sì, un big match lo è anche sulla carta. La Juventus, grazie alla restituzione dei quindici punti, è tornata a frequentare le zone nobili della classifica e domani sera ha l’opportunità di ridurre il divario, al momento comunque importante (-16), dal Napoli capolista.

C’è anche da “vendicare” quel pesantissimo 5-1 della gara d’andata, che inevitabilmente ridimensionò le ambizioni di scudetto della Signora. Dopo qualche giorno, peraltro, arrivò la sentenza della Corte federale d’Appello sulla penalizzazione, facendo scivolare i bianconeri a metà classifica. È vero, la squadra di Massimiliano Allegri deve far fronte ad un calendario pieno zeppo di impegni ma, come ha ribadito in conferenza stampa il tecnico di Livorno, farà di tutto per riprendersi il secondo posto posto – a proposito, la Lazio ha appena perso contro il Torino – e vuole a tutti i costi battere la schiacciasassi della Serie A. L’allenatore ha le idee ben chiare sulla formazione che affronterà domani i partenopei, con un occhio di riguardo anche all’imminente semifinale di ritorno con l’Inter in Coppa Italia.

Juventus-Napoli, Rrahmani stringerà i denti

I rebus principali sono in difesa, dove è in dubbio la presenza di Bremer, tornato acciaccato dalla trasferta di Europa League a Lisbona. Il centrale brasiliano potrebbe essere sostituito da Rugani, mentre è pressoché certa la presenza di Gatti e Danilo.

Gli altri dubbi di Allegri riguardano principalmente l’attacco, dove la titolarità di Vlahovic sembrerebbe in discussione. Dalla panchina scalpita Milik ma soprattutto Chiesa, che potrebbe insidiare Di Maria. Tante assenze invece per Luciano Spalletti, che a Torino non potrà contare su Mario Rui, Politano e Simeone. Il tecnico del Napoli ha recuperato Osimhen, già in gol contro il Milan in Champions League, ma rischia di dover fare a meno anche del centrale Rrahmani. L’ex Verona potrebbe però stringere i denti: il suo nome figura infatti nella lista dei convocato resa nota pochi minuti fa dal club azzurro.