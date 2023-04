Calciomercato Juventus, la luce nelle tenebre: ha detto sì

Calciomercato Juventus, c’è sempre il sole dopo la tempesta e lui è la luce che serve ai bianconeri. Ha detto di sì

C’è ancora speranza, in questa stagione, di togliersi qualche soddisfazione. Guardando nell’immediato con la semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare mercoledì sera a San Siro. Guardando un poco più in la con la doppia sfida al Siviglia in Europa League.

Sì, c’è speranza, e tutti speriamo che possa questa annata così strana, ricca di sensazioni negative, possa finire in un modo diverso. Magari alzando qualche trofeo. Poi, alla fine, sarà il momento di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione quella che per forza di cose deve essere del rilancio, del ritorno alla vittoria in Italia. Perché la Juve non può essere fuori dalla lotta scudetto in inverno e non può permettersi di lasciare per troppo tempo lo scettro agli altri. La Juve è la Juve. E deve vincere sempre.

Calciomercato Juventus, la luce si chiama Di Maria

E bisogna ripartire da Angel Di Maria. Centellinato sì, ma che ha classe da vendere ed esperienza e giocate da regalare ancora ai compagni e ai tifosi. Il suo contratto scade alla fine della stagione ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il giocatore avrebbe detto sì al rinnovo. O almeno, a iniziare a parlare.

Il suo assenso, l’argentino, lo aveva dato anche in tempi meno tranquilli di quelli di adesso. E allora ecco che le trattative per il rinnovo potrebbero partire nel breve periodo, per capire realmente se le parti possono trovare un punto d’incontro. Con questo sì del Fideo è evidente che solo in un modo l’operazione rinnovo si potrebbe incagliare: sullo stipendio che la Juventus vorrebbe dare al giocatore. Ma un sacrificio economico, uno così, lo merita. Tenerlo stretto.