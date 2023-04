Juventus-Napoli, ma quale fallo su Lobotka: la moviola grida vendetta

Juventus-Napoli, il gol di Raspadori nel recupero ha gelato lo Stadium. E oltre il danno anche la beffa. Ecco la moviola della sfida di ieri

Amarissima la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Amarissima non solo perché ha spalancato le porte dello scudetto agli azzurri – era comunque questione di tempo ma in questo modo brucia di più – ma anche per come è arrivata l’affermazione della squadra di Spalletti.

Nel recupero, con una rete di Raspasori che la Juve evidentemente ha rigenerato (come al solito succede così quasi per tutti i club) dopo una stagione passata più fuori che dentro al campo. Ormai, forse, i tifosi della Juventus ci hanno fatto l’abitudine a questo tipo di situazioni, ma non ci si abitua mai del tutto. Vabbè, torniamo a noi e alla questione moviola. In primo piano ovviamente c’è il fallo di Milik su Lobotka che ha portato poi all’annullamento della rete di Di Maria. Secondo TuttoSport infatti il fallo poteva anche essere non fischiato.

Juventus-Napoli, ecco la moviola

I due arrivano in scivolata sul pallone e la gamba del bianconero è davanti a quella di Lobotka. “Unico elemento che lascia pensare al fallo un leggero movimento della gamba del bianconero verso l’azzurro, ma si poteva lasciar correre”.

Questo il commento sull’episodio del quotidiano torinese che quindi getta ombre sulla vittoria del Napoli che, nella gara di ieri sera, è tutt’altro che meritata soprattutto per quello che la Juventus – scesa in campo con molte assenze soprattutto all’inizio – ha fatto vedere durante il match. La sensazione comunque è che Allegri abbia principalmente pensato alla gara di Coppa Italia di mercoledì sera contro l’Inter a San Siro che potrebbe regalare la finale della manifestazione nazionale. E nonostante questo la Juve ha tenuto botta alla squadra che in questo fine settimana potrebbe vincere lo scudetto. Perdere così fa male davvero.