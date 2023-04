Euro stangata Juventus dall’UEFA: “Lo si sta ammazzando”

Eurostangata Juventus dall’Uefa e annuncio in diretta: “Lo si sta ammazzando”

Periodo molto particolare e delicato in casa Juventus, laddove si sono registrati non pochi eventi nel corso di queste ultime settimane, ricche di attese e sovvertimenti, in ambito calcistico e non solo.

Se la squadra di Allegri è reduce sul prato verde dalla delusione inflitta dal Napoli e dal gol in extremis di Raspadori la scorsa domenica, è altrettanto giusto evidenziare come il mondo bianconero tutto sia una fase di trepidante attesa per comprendere quelle che saranno le evoluzioni del futuro prossimo.

Gli aggiornamenti più importanti toccheranno sicuramente la posizione della Corte d’Appello Federale che, in data ancora da stabilirsi, dovrà ponderare una decisione sull’iniziale posizione maturata dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente alla restituzione dei quindici punti al club piemontese.

Juventus, eurostangata Uefa e annuncio in diretta: “I tifosi sono arrabbiati”

Dalla suddetta decisione passerà sicuramente uno spezzone importantissimo del prossimo futuro e, consequenzialmente, di quelle che saranno le decisioni di mercato e di natura societaria nel corso del trimestre estivo e non solo.

Ad oggi, la Juventus può dirsi in pienissima lotta Champions per i risultati ottenuti sul campo ma, da questo punto di vista, ingerenza e decisioni della Uefa potrebbero assumere un valore di discriminante fondamentale. Questo soprattutto sul fronte legato al secondo filone di indagini, slegato dalle plusvalenze e relativo alla manovra stipendi divenuto fattore ennesimo di grande attenzione e di interesse mediatico, oltre che giudiziario.

A tal proposito, non sono sfuggite a molti le esternazioni di Graziano Carugo Campi, giornalista intervenuto in queste ore ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it ed espressosi chiaramente circa la possibile ‘stangata’ UEFA ai danni della Juventus. Questo l’estratto delle sue posizioni.

“Parlare in questo modo fa arrabbiare i tifosi, in un momento in cui non vanno fatti arrabbiare. Si sta ammazzando il bello del calcio, dal momento che parlare di eurostangata significa anticipare una sentenza che adesso non esiste. E questo vuol dire non essere persone oneste. A Torino, però, non sanno interfacciarsi con la comunicazione in genere da parecchio tempo”.

Contenuto coerente con quanto espresso dallo stesso Campi sul proprio profilo Twitter. “Parlare di stangata è molto grave. La Uefa si prepara a giudicare, non a stangare la Juventus. Utilizzare il termine Eurostangata è un qualcosa di volgare e bugiardo, dal quale la Uefa stessa dovrebbe prendere le distanze ufficialmente”.