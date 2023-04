Nuova conferma ufficiale, addio Di Maria: la Juve ora trema

Parla direttamente il direttore sportivo aprendo alle possibilità di averlo nella prossima stagione: tutti i dettagli del caso.

Angel Di Maria è a Torino da un solo anno ma a fine stagione potrebbe andarsene, nonostante, qualche mese fa, si fosse parlato, anche di un possibile rinnovo per un’altra stagione.

Al centro del progetto della Juventus, il classe 1988 è uno dei giocatori chiave di questa stagione, certamente, non semplice per Allegri. In primis perché ieri sera c’è stata l’ennesima sconfitta di fila, la quarta per l’esattezza e, adesso, l’ultimo obiettivo concreto rimane, proprio l’Europa League e la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Ma intanto dal Rosario Central, il direttore sportivo del club argentino avverte la Juventus.

Juventus, senti Lussenhof: “Di Maria? Tornerà quando deciderà lui”

Il direttore sportivo del Rosario Central, Federico Lussenhof ha parlato così del futuro di Di Maria, direttamente, ai microfoni di Sportitalia:

“Angel tornerà quando deciderà lui. Di Maria è un punto di riferimento per il nostro club ed un esempio nello sport. Le porte sono aperte per quando deciderà di tornare”. Juventus, dunque, avvisata. Di Maria potrebbe ritornare in Argentina ma la scelta ricadrà soltanto sulla sua decisione. La Juventus intanto deve ancora stabilire, nel caso venisse confermato, il possibile rinnovo al giocatore: sicuramente non più di un’altra stagione. Staremo a vedere.