Squalifica UFFICIALE: salta la Juventus

La Juventus si sta preparando al prossimo impegno di campionato contro il Bologna, una partita da non prendere assolutamente sottogamba.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia c’è tanta voglia di ripartire, del resto la formazione allenata da Massimiliano Allegri si sta giocando un posto nella prossima Champions League. E con la concorrenza che c’è per il piazzamento alle spalle del Napoli non si possono lasciare punti per strada.

Successivamente alla partita con i felsinei, la Juventus dovrà vedersela contro un Lecce che pure ha bisogno di punti visto che deve lottare per non retrocedere. I giallorossi di mister Baroni proprio contro i bianconeri dovranno fare a meno di uno dei loro migliori giocatori. L’attaccante esterno Strefezza infatti era diffidato e contro l’Udinese si è beccato un cartellino giallo che farà scattare l’automatica squalifica. Proprio Strefezza ha segnato nel frattempo su rigore il gol che ha portato in vantaggio la sua squadra contro i friulani.