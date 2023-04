Formazioni ufficiali Bologna-Juventus: Allegri sceglie un attacco “storico”

Le scelte di Allegri e Thiago Motta in vista del posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Ecco chi giocherà al posto di Di Maria.

Una partita da non fallire per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, devono immediatamente invertire la rotta per poter ritagliarsi un ruolo importante nella corsa Champions. Tra defezioni e casi esplosi nello spogliatoio più o meno presunti, Max Allegri si aspetta risposte importanti dai suoi ragazzi nel difficile confronto del Dall’Ara contro il Bologna. Al cospetto degli uomini di Thiago Motta, però, i bianconeri potrebbero trovare molte difficoltà.

Interessante spulciare l’undici titolare varato dal tecnico livornese. Al posto dell’infortunato Di Maria, agirà Federico Chiesa nel tridente offensivo completato da Milik e Kostic. A centrocampo spazio a Fagioli e Rabiot mezzali, con Locatelli in cabina di regia. In difesa ritorna Cuadrado (dopo la squalifica di San Siro contro l’Inter), con Gatti e Danilo coppia di centrali ed Alex Sandro sulla corsia mancina. Panchina, dunque, per Gleison Bremer. Dopo la staffetta in Coppa Italia, a difendere i pali della porta bianconera sarà nuovamente Szczesny. Ecco le scelte complete dei due allenatori:

BOLOGNA: in aggiornamento

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic.