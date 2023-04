Penalizzazione e retrocessione: il ribaltone è UFFICIALE

Retrocessione dopo la penalizzazione e ribaltone ufficiale: settimane molto intense sul fronte giudiziario-calcistico. Ecco cosa sta succedendo.

Al netto di una vittoria in campionato da parte del Napoli che sembra ormai da tempo segnata e alla quale la Salernitana ha apposto un mero effetto ritardante che non cambierà comunque il nome della vincitrice finale, sono ancora tante le questioni in Serie A da dover delineare. Questo soprattutto alla luce di serratissime lotte che interessano diverse regioni di classifica, da quelle più elevate, passando per quelle mediane e una lotta salvezza che potrebbe ancora offrire qualche emozione importante.

A ciò si aggiunga anche la questione legata alla Juventus, in grado di avere un’ingerenza che non poco impatto potrebbe svolgere ai fini della classifica e di una lotta Champions che coinvolge certamente anche gli uomini di Allegri, le sentenze sul cui cammino (e di conseguenza sulla detta rincorsa ad un piazzamento europeo) potrebbero assumere un valore di centrale discriminante anche per inseguitrici e competitors per uno dei tre slot rimasto alle spalle della corazzata di Spalletti.

Penalizzazione e retrocessione, chiedono l’intervento della FIGC

Le vicende in casa Juventus, però, non sono state le uniche in grado di infiammare settimane molto intense e particolari sul fronte giudiziario e calcistico. Abbiamo visto, ad esempio, come diversi rumori mediatici siano stati legati ad alcune questioni in Serie B e, in particolar modo, tra le fila di realtà come Parma e Reggina che hanno dovuto fare i conti con le proprie inadempienze rispetto alla mancata osservazione dei pagamenti IRPEF.

Situazioni diverse quanto simili e singolari hanno poi abbracciato anche la Serie D, dove si è assistito allo schieramento di Maffei da parte della squadra del Seravezza, nonostante l’ammonizione ricevuta dal giocatore impedisse lui di giocare la gara contro il Livorno lo scorso 31 gennaio.

L’evoluzione ha visto la richiesta da parte di sei club di penalizzare il Seravezza, dopo la quale ha fatto seguito l’intervento del presidente nonché del Livorno (tra le squadre che avevano chiesto la penalizzazione). I toscani si sono intanto affidati ai propri legali e intendono adesso chiedere l’intervento della FIGC.