Calciomercato Juventus, scelta fatta su Allegri: c’è solo Tudor

La scelta della Juventus su Massimiliano Allegri: esce fuori il nome di Igor Tudor

La Juventus ha ancora l’Europa League per salvare la stagione. In 15 punti restituiti, almeno fino al termine della stagione, sono quasi del tutto volati via nelle ultime 4 giornate.

I bianconeri hanno raccolto appena un punto nelle ultime 4 partite di campionato: 3 sconfitte consecutive contro Lazio, Sassuolo e Napoli e un pareggio contro il Bologna nell’ultimo turno. In mezzo anche la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, gara valevole per l’accesso alla finale della competizione. Adesso Milan, Inter e Roma sono tornate a soli 3 punti di distacco dalla Juventus che adesso deve guardarsi le spalle e salvaguardare il terzo posto. La semifinale di Europa League contro il Siviglia è un appuntamento da non sbagliare per salvare una stagione fin qui disastrosa. Massimiliano Allegri è stato bersagliato per il non gioco trasferito alla squadra, per l’approccio remissivo alle partite e per la mancanza di idee tattiche importanti. Allo stesso tempo, però, la società ha sempre ribadito la piena fiducia nell’allenatore toscano.

Juventus, Allegri potrebbe restare: “L’unico nome possibile è Tudor”

La società è in un momento molto complicato, sopratutto per le vicende extra-campo che continuano a vedere la Juventus protagonista.

La ‘Vecchia Signora’ rischia l’esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni, così come un’ulteriore penalizzazione a fine stagione. Lo scenario è preoccupante per la Juventus che nel frattempo deve fare i conti con una stagione che va avanti e con dei tifosi che chiedono risultati. Allegri è al centro dei discorsi e delle critiche, se pur nel momento di maggior difficoltà sia stato in grado di far tornare a galla la squadra, recuperando terreno sulle big del campionato. Adesso un nuovo crollo che ha portato a 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e che si traduce in eliminazione dalla Coppa Italia e terzo posto a rischio. In merito alla situazione di Allegri e al suo futuro è intervenuto il giornalista Giovanni Armanini che ha rilasciato un tweet: “Non credo che la Juventus voglia cambiare allenatore, ma per la successione di Allegri vedo un solo nome possibile: Igor Tudor“. L’ex difensore bianconero è l’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia che si trova al secondo posto in Ligue 1. Tudor ha fatto il vice di Andrea Pirlo alla Juventus ma ha avuto anche altre esperienze importanti in Serie A. All’Udinese prima e al Verona l’anno scorso, mostrando un calcio di alto livello.