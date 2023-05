Affare nerazzurro, futuro già scritto: la Juventus passa all’incasso

Per la Juventus il calciomercato a breve diventerà un argomento cruciale visto che la stagione attuale ormai si avvia alla conclusione.

I bianconeri per adesso si stanno concentrando sulle ultime partite di serie A e di Europa League che potrebbero portare alla conquista di quei traguardi tanto auspicati. Obiettivi da raggiungere anche per motivi economici, considerando gli introiti che la Champions League potrebbe garantire.

La rosa della Juventus andrà in ogni caso ritoccata, considerando che diversi giocatori sembrano prossimi a lasciare Torino per fine contratto mentre altri potrebbero partire in caso di offerte importanti. Alle quali sarebbe praticamente impossibile dire di no. Trattative, voci e rumors non mancano di certo in questo periodo.

Juventus, tesoretto in arrivo dalla cessione di Demiral

In estate i bianconeri dovranno effettuare diversi movimenti legati al calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Anche per questo motivo ci sarà bisogno di fondi economici importanti per arrivare a quegli obiettivi che la società ormai ha messo da tempo nel mirino.

L'ex #Demiral sul piede di partenza, il difensore potrebbe andar via la prossima estate. L'#Atalanta non vuole meno di 20mln. Club interessati non mancano, come #BVB #NUFC, #Wolverhampton su tutti. #Juve più che interessata all'eventuale cessione: ha il 10% sulla rivendita. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) May 4, 2023

Un tesoretto potrebbe arrivare dall’Atalanta, visto che il difensore centrale Demiral in estate potrebbe cambiare aria – come ha scritto il giornalista Mirko Di Natale su Twitter. La Juventus vanta ancora il 10% sulla rivendita del suo cartellino e questo vuol dire che in caso di cessione incasserà una somma che potrebbe essere attorno ai 2 milioni di euro, considerando che l’Atalanta non intende cedere il giocatore per meno di 20 milioni di euro. Demiral ha parecchi estimatori all’estero: lo cercano Borussia Dortmund, Newcastle e Wolverhampton.