Palladino alla Juventus: il tecnico del Monza è uscito ufficialmente allo scoperto

Raffaele Palladino esce allo scoperto in merito all’interesse della Juventus nei suoi confronti: le parole dell’allenatore del Monza

La Juventus si prepara alla fase decisiva della stagione dove dovrà consolidare il terzo posto in classifica, tenendo lontane le milanesi ma non solo.

Allo stesso tempo, sarà fondamentale proseguire il percorso in Europa League e provare ad alzare un trofeo prestigioso a livello europeo. La panchina di Massimiliano Allegri, però, non è così salda in vista della prossima stagione. L’allenatore toscano ha fatto spazientire anche numerosi tifosi, soprattutto dopo la pessima prova in Coppa Italia con l’Inter, con conseguente eliminazione. La società sta valutando anche nuovi profili per la panchina e uno di questi è Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza e uno dei tecnici rivelazione della Serie A. L’ex ala della Juve si sta affermando come allenatore, acquisendo uno status importante in Italia. Ha preso il Monza dopo l’esonero di Stroppa e ha ribaltato completamente lo scenario, ottenendo la salvezza con largo anticipo rispetto alle previsioni.

Juventus, Palladino sul suo futuro: “Non mi ha contattato nessuno”

Il Monza con Palladino ha cambiato completamente pelle, riuscendo a ottenere risultati importanti. Vittoria a San Siro contro l’Inter, successo sia all’andata che al ritorno contro la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ lo sta monitorando con attenzione per capire se ci siano i margini per portarlo a Torino. Ormai da settimane il suo nome è stato accostato alla Juventus ma l’allenatore anche nel post-partita di pochi giorni fa ha sottolineato come la sua testa attualmente sia concentrata solo sul Monza. Raffaele Palladino nella giornata di oggi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. L’allenatore del Monza si è soffermato anche sulle tante voci che lo accostano alla Juventus in queste ultime settimane, ribandendo il suo pensiero. Di seguito le sue parole in conferenza: “Interesse della Juventus? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Juve, né da qualsiasi altro club. Non è arrivato nulla e non voglio sentire nulla che sia extra Monza. Sono solo concentrato sul campo e sul terminare al meglio questa stagione”. Parole chiare, quelle di Palladino che, però, non escludono un suo trasferimento a fine stagione.