Pogba fa da mediatore: la Juventus lo prende dopo tre anni

Guardare al futuro è indispensabile per un club ambizioso come la Juventus che nel prossimo calciomercato dovrà essere grande protagonista.

La società bianconera deve chiudere nel migliore dei modi questa stagione, con la conquista del piazzamento Champions League tanto ambito e magari anche con un trionfo in Europa League che regalerebbe una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Poi però si dovrà guardare a come rinforzare la squadra per il futuro.

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare. Ma allo stesso tempo la Juventus dovrà fare degli investimenti importanti in alcune zone del campo, con l’arrivo di calciatori in grado di aprire un ciclo pluriennale in bianconero.

Juventus, occhi su Greenwood: può arrivare dallo United

E’ tornato alla ribalta un nome importante che potrebbe davvero fare al caso dei bianconeri. E’ giovane, ha talento, deve rilanciarsi dopo un periodo in chiaroscuro. Stiamo parlando di Mason Greenwood, attaccante classe 2001 del Manchester United e fin da giovanissimo decisivo per le sorti dei Red Devils.

Come scrive “The Sun” anche la Juventus è pronta a farsi avanti per lui in estate, un acquisto che sarebbe caldeggiato anche da Paul Pogba che lo conosce molto bene. Ha il contratto in scadenza nel 2025 ma il suo è un caso decisamente particolare. Era stato infatti sospeso dal Manchester United dopo una denuncia di stupro e violenza da parte dell’ex fidanzata. Denuncia che però non ha trovato riscontro visto che sono cadute tutte le accuse nei suoi confronti. Greenwood è dunque pronto a rilanciarsi e in Italia però lo vorrebbero anche Roma e Milan.