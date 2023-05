Mazzata UFFICIALE e bianconeri demoliti: quattro punti di penalizzazione

Mazzata UFFICIALE e bianconeri demoliti, il club non potrà prendere parte ai playoff: la classifica è stata stravolta.

C’è trepidazione in casa Juventus. Tra oggi e domani, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni pubblicherà le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 20 aprile, l’organo della giustizia sportiva ha parzialmente accolto il ricorso dei legali bianconeri contro i 15 punti di penalizzazione. La Corte federale dovrà rifare il processo e ricalcolare la sanzione per il club, che a giugno potrebbe vedere nuovamente sconvolta la sua classifica.

Lo stesso Procuratore generale dello sport, durante l’udienza di tre settimana fa, aveva detto che vi erano delle “carenze” nelle motivazioni che hanno portato alla pesante penalizzazione comminata lo scorso gennaio. Non è escluso che la Corte d’Appello della Figc riconfermi il -15, ma con ogni probabilità la sanzione sarà rimodulata al ribasso. C’è chi sostiene che possano essere 9 i punti di penalizzazione, come chiesto in origine dal Procuratore generale Giuseppe Chiné. Le motivazioni del Collegio di Garanzia potrebbero rivelarsi determinanti in tal senso. In particolar modo per quanto riguarda la strategia difensiva della Juventus, che si sta preparando ad una nuova “battaglia” giudiziaria.

Mazzata UFFICIALE e bianconeri demoliti, Siena penalizzato e fuori dai playoff

Nel frattempo arriva la notizia di un’altra penalizzazione, che guarda caso riguarda un altro club dai colori sociali bianconeri: il Siena, squadra che milita in Serie C.

Dopo Reggina e Parma in Serie B, anche i toscani devono fare i conti con una sanzione. La giustizia sportiva gliene aveva già inflitti due, ma ora sono diventati quattro. Stravolta, dunque, la classifica, con il Siena che non potrà partecipare agli imminenti playoff. Questo il comunicato del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto 1000 euro di ammenda alla società e inibito per 4 mesi e 15 giorni il presidente Emiliano Montanari. “Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nella nota – presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari”.