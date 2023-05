Verdetto Coni e intrigo Giuntoli, Elkann show: “Juve parte della soluzione”

Le parole di John Elkann nel corso di un incontro tenuto a Napoli. L’amministratore delegato Exor e il presidente della fondazione Agnelli ha chiosato così.

Situazione molto delicata in casa Juventus. L’ufficializzazione delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha contribuito a gettare nuovamente benzina sul fuoco. Avendo giudicato solido l’impianto accusatorio mosso dalla Procura Federale ai danni della Juve e continuando a far appello all‘articolo 4, la sensazione è che la situazione possa essere risolta con una penalizzazione inferiore rispetto ai 15 punti precedentemente comminati.

Intanto c’è da programmare anche la prossima stagione, con la scelta del nuovo DS che sotto questo punto di vista rappresenterà un punto di non ritorno. Cristiano Giuntoli è il nome che sta circolando con sempre più insistenza in casa bianconera. Di tutto questo ha parlato John Elkann in un incontro proprio a Napoli per la fondazione Agnelli, definendo la “Juventus non è il problema, ma parte della soluzione” a proposito del verdetto legato al caso plusvalenze.

Juventus, Elkann: “Giuntoli? Ha tante scelte, sceglierà lui”

Elkann ha poi continuato: “Ferrero e Scanavino stanno facendo di tutto, come sempre è stato fatto, nel rispetto delle autorità per proteggere quelli che sono gli interessi della Juve, dei suoi tifosi ma soprattutto del calcio italiano e non solo.

Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo ma la squadra ha dimostrato di essere seconda, fino ad oggi, di disputare la semifinale di Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus debba essere difesa in tutte le sedi.”

Infine una chiosa su Giuntoli, con il quale si vocifera che la Juventus abbia già trovato un accordo di massima sulla base di una firma triennale: “Giuntoli ha tante scelte. Sceglierà lui”.