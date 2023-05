Clamoroso a Milano, sconfitta a tavolino UFFICIALE: sono fuori dalla competizione

Clamoroso a Milano, un errore dalla panchina fa scattare la sconfitta a tavolino. Arriva il comunicato UFFICIALE: fuori subito

Un errore fatale. Identico a quello di Fonseca nella Roma di un paio di stagioni fa che hanno decretato la sconfitta a tavolino della squadra giallorossa. Ok, il livello non è quello, ma rimane sempre un errore che fa retrocedere la squadra dalla massima competizione regionale.

In questo caso parliamo del campionato Under 19. Un match tra Club Milanese e La Spezia, gara di ritorno dei playout del campionato Juniores. Nella sfida di andata erano stati gli ospiti a imporsi per uno a zero e, a pochi minuti dal termine della gara decisiva, quando si era sull’1-1, il fattaccio che di fatto ha regalato la vittoria ai padroni di casa, facendo così retrocedere il club che ormai era a un passo dall’obiettivo.

Clamoroso a Milano, sesto cambio e retrocessione

Dicevamo: negli attimi più concitati della partita, quando mancava davvero poco alla fine della stessa, un giocatore del La Spezia si è infortunato e il tecnico ha effettuato un altro cambio. Peccato che era il sesto, vietato ovviamente dal regolamento, che ha fatto prendere ovviamente una decisione logica al giudice sportivo, quella della sconfitta per 3-0 a tavolino.

La decisione ovviamente è ufficiale ed è altrettanto ovvio che sarà inutile per il club che ha commesso questo errore presentare ricorso. Nessuna possibilità di ribaltare una sentenza logica e naturale dopo un errore del genere. Un errore clamoroso, sicuramente dettato dalla tensione di quegli attimi, che però ha escluso la squadra dal massimo campionato regionale.