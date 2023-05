Cristiano Ronaldo assieme ad Allegri: l’offerta è clamorosa

Cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi è la missione della Juventus, che è attesa da settimane decisamente calde.

Dal punto di vista sportivo ci sarà il rush finale in campionato, partite nelle quali si dovrà andare a caccia di punti con la speranza di riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni della graduatoria. Fermo restando che una possibile penalizzazione potrebbe cancellare quanto fatto di buono dai ragazzi di Allegri.

Approdare alla prossima Champions League è il traguardo, da inseguire anche attraverso la conquista dell’Europa League. Vincere questo trofeo sarebbe una grande soddisfazione, ieri sera la Juventus è stata vicina al ko casalingo contro il Siviglia ma ci ha pensato Gatti a tenere i giochi aperti in vista del ritorno. Dare il massimo è obbligatorio, ogni tipo di valutazione riguardo il futuro si farà poi a bocce ferme. Perché in estate, per forza di cose, ci saranno dei cambiamenti.

Si sta parlando molto negli ultimi tempi anche di un possibile cambio in panchina per la Juventus, nonostante il lungo contratto che lega Massimiliano Allegri al club bianconero. Anche ieri sera Calvo ha sottolineato come il club stia pensando al futuro in sintonia con l’allenatore.

🚨👀 #AlNassr are exploring the opportunity to sign a new coach for the next season.

💰 Internal discussion in progress on Massimiliano #Allegri: the 🇸🇦 club is preparing an official bid to be sent to the current #Juventus manager. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/rlDu3z9seS

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 11, 2023